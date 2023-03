Rosanna Gialloreto è il nuovo presidente dell'associazione Amici del liceo scientifico Masci

L'associazione Amici del liceo scientifico Filippo Masci di Chieti ha rinnovato i suoi organi statutari. Il sodalizio, nato negli Anni Novanta e finanziato con le sole quote sociali, è fra i più attivi ed i più aperti di Chieti: incontri culturali, viaggi di istruzione, concerti musicali, rappresentazioni teatrali, pubblicazioni, trasferte all’Arena di Verona o al Sistina di Roma. Diverse anche le iniziative specifiche per gli studenti del “Masci”: borse di studio, concorsi di poesia, premi ai meritevoli, prime esibizioni artistiche davanti a un pubblico.

Da ultimo, considerato che il 5 novembre 1923 iniziarono le lezioni del liceo scientifico, uno dei trentuno istituiti in Italia con la riforma Gentile ed il primo in Abruzzo, l’associazione ha promosso incontri-dibattito su argomenti di diritto, filosofia, psicologia, etica e medicina introdotti da ex-alunni oggi affermati professionisti.

A tutte queste iniziative ha dato vigoroso impulso la professoressa Marta Albanese, presidente dal 5 gennaio 1998 allo scorso 16 marzo. Per questa ragione il comitato esecutivo, al momento di eleggere la nuova presidente nella persona della professoressa Rosanna Gialloreto, collaboratrice vicaria del liceo, ha ringraziato vivamente chi per oltre ventisei anni con grande generosità si è prodigata e le ha conferito la carica straordinaria di presidente emerito per continuare ad avvalersi della sua esperienza, della sua competenza e del suo entusiasmo.