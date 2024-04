Stabiliti gli importi per l’assegnazione delle indennità di Pronto soccorso in Abruzzo

Stabiliti gli importi per l’assegnazione delle indennità di Pronto soccorso tra le Aziende sanitarie regionali. Nella mattinata di oggi 26 aprile, è stato siglato nel Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, un accordo che stabilisce e assegna le risorse aggiuntive necessarie al riconoscimento delle specifiche indennità per il personale operante nei servizi di Pronto Soccorso.

L’accordo stabilisce di ripartire le risorse tra le quattro Aziende Sanitarie in ragione delle variabili di maggiore impatto nel contesto organizzativo di cui trattasi, ovvero:

il numero di unità di personale di tutte le aree e di tutti i ruoli del comparto sanità operanti presso i servizi di Pronto Soccorso alla data del 31 dicembre 2023.

il numero degli accessi di Pronto soccorso effettuati alla medesima data e in considerazione dell’intero anno 2023 emersi dai flussi in possesso della Regione Abruzzo

Le risosre attribuite alla Regione Abruzzo, ammontano a 1.854.385 euro e sono ripartite alle quattro Asl secondo i criteri summenzionati e cioè:

Asl 1 euro 413.376,86;

Asl 2 euro 582.645,83;

Asl 3 euro 397.638,49;

Asl 4 euro 460.724,05.

L’accordo stabilisce che il personale avente diritto riceverà un’indennità mensile di euro 145,00, per dodici mensilità, sulla base della presenza effettiva in servizio, compreso il riposo dai turni. Le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo devono applicare l’accordo entro il mese di maggio 2024. Inoltre, eventuali economie devono essere riutilizzate per le medesime finalità in favore degli stessi benificiari.

L’accordo firmato, secondo le sigle che lo hanno sottoscrtitto, rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento del valore e dell’impegno del personale operante nei servizi di Pronto Soccorso della Regione Abruzzo, in quanto riconosce il particolare operato prestato e garantisce con criteri chiari e trasparenti un adeguato supporto economico.