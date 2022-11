Albero di Natale per il Papa: arrivato in Vaticano l'abete bianco dell'Abruzzo

È arrivato a piazza San Pietro, in Vaticano, l'abete bianco che Rosello e l'Abruzzo intero doneranmo al Santo Padre. “Nella giornata di venerdì – annuncia il sindaco di Rosello, Alessio Monaco - consegneremo anche gli splendidi addobbi realizzati dai ragazzi delle scuole di Quadri, Villa Santa Maria e Pizzoferrato, dai nonni della Sant'Antonio di Borrello e dagli ospiti della struttura psichiatrica riabilitativa Quadrifoglio di Rosello”.

Le decorazioni sono state consegnate nelle mani del primo cittadino in una cerimonia nella piazza di Rosello. Alla presenza dei sindaci del comprensorio, del parroco e del prefetto di Chieti, Armando Forgione, sono state ascoltate le testimonianze degli alunni delle scuole di Quadri, Villa Santa Maria, Pizzoferrato e Castiglione Messer Marino, dei nonni della casa di riposo Sant'Antonio di Borrello e degli ospiti della struttura psichiatrica riabilitativa Quadrifoglio di Rosello.

Sulla vicenda dell'abete natalizio per piazza San Pietro, nei giorni scorsi è intervenuto anche il vicepresidente della giunta regionale d'Abruzzo, con delega a Parchi e riserve, Emanuele Imprudente che, all'agenzia Dire, ha specificato: "Nessun albero sarà prelevato per tale scopo da ambienti naturali". La Regione Abruzzo, facendo seguito alla querelle sorta in merito alla donazione dell'albero del Papa, è intervenuta in collaborazione con il Comune di Rosello, il Comune di Palena ed i carabinieri forestali del nucleo biodiversità di Castel di Sangro, disponendo il prelievo all'interno del vivaio forestale regionale di Palena di un esemplare arboreo di abete bianco dell'età di 62 anni e dell'altezza di 26 metri.

Nei giorni scorsi, infatti, ci sono state le proteste degli ambientalisti contrari all'abbattimento di un abete secolare scelto dal Comune di Rosello come dono natalizio. Albero che aveva generato polemiche anche perché si trova al confine tra Abruzzo e Molise, in provincia di Isernia e, tra l'altro, in una zona coperta da vincolo ambientale. "Grazie all'opera del 'servizio foreste e parchi' regionale, che ringrazio per la tempestività di azione- ha spiegato Imprudente- l'esemplare di abete, unitamente a 40 piante in vaso, che saranno anch'esse donate alla Città del Vaticano, provengono tutte da attività di coltivazione. Il prelievo dell'esemplare si è ritenuto necessario a causa delle raggiunte dimensioni e della vicinanza a fabbricati e viabilità che ne rendevano non più compatibile la presenza per motivi di pubblica e privata incolumità”.