Nuova direzione per l’Archivio di Stato, si lavora al centenario della morte di Matteotti

Passaggio di consegne all’Archivio di Stato di Chieti tra Rosangela Guerra e Maria Amicarelli, già direttore dell’Archivio di Stato di Avellino e direttore ad interim di quello di Pescara.

Guerra, rientrata in Soprintendenza archivistica e bibliografica delle Marche dove si occupa di tutela archivistica e bibliografica, qualche settimana fa ha lasciato il testimone ad Amicarelli che, seppur per pochi mesi, continuerà a lavorare nel solco tracciato dalla precedente direzione per portare avanti una serie di progetti già pianificati e che saranno realizzati nel corso del 2024.

Fra questi spicca un evento di respiro nazionale che sarà la sintesi di un importante lavoro di ricerca sul processo Matteotti, che si tenne a Chieti nel 1926.

“Abbiamo proceduto nel 2023 all’inventariazione e alla digitalizzazione delle carte del processo Matteotti che saranno rese disponibili anche da remoto in modalità online in occasione del centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti (che si tiene nel 2024, ndr) – spiega Rosangela Guerra, che continuerà a seguire il progetto - . Per questa occasione stiamo siglando un protocollo di intesa con i tre Atenei abruzzesi che vedrà coinvolte le università in attività di studio e ricerca delle fonti archivistiche relative non solo a Matteotti, ma anche al partito nazionale fascista”.

Su quest’ultimo a maggio è previsto l’inizio di un intervento sul materiale in archivio mai realizzato prima d’ora a Chieti, mentre sul territorio nazionale è in fase di costruzione un gruppo di lavoro per condividere metodologie scientifiche e tecniche. “Questo lavoro sul partito nazionale fascista è stato affrontato da pochissimi archivi di Stato – specifica l’ex direttore – e quello di Chieti sarà dunque capofila all’interno di questo gruppo”. Le attività pianificate nel 2023 porteranno a un evento, in programma a settembre, che coinvolgerà appunto le università per una riflessione sulla vicenda Matteotti anche alla luce della messa a disposizione di fonti che prima non erano disponibili.

Le carte del processo invece saranno consultabili su una piattaforma nazionale MetaFAD gestita dall’istituto centrale per gli archivi (Icar).

“Ci prepariamo – aggiunge Guerra - attraverso un comitato tecnico organizzativo e un comitato scientifico a questo evento per portare degli spunti nuovi di ricerca sulla vicenda Matteotti o comunque a presentare in maniera più completa le fonti su cui gli studiosi potranno fare ricerca. Emergerà il lavoro degli archivisti così come il ruolo dell’archivio di Stato di Chieti che si spera possa diventare il punto di riferimento per questo tipo di ricerca”.

La nuova direttrice Maria Amicarelli che a settembre andrà in pensione per sopraggiunti limiti di età, contattata da ChietiToday ha confermato la volontà di continuare a seguire quella che è stata la strada tracciata dalla collega “perchè assolutamente positiva – ha detto - inoltre l’accoglienza è stata meravigliosa qui e tutti i colleghi sono disponibili a collaborare per cercare di mantenere attivo l’archivio di Stato di Chieti e in collegamento con tutto il mondo archivistico”.