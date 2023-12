Approvata la nuova rete ospedaliera dell'Abruzzo fra le polemiche: ecco cosa prevede

Il consiglio regionale dell'Abruzzo ha approvato, nella seduta di ieri, la nuova rete ospedaliera. "Un momento storico per la sanità abruzzese - lo definisce l'assessore alla Salute Nicoletta Verì - che per la prima volta dispone di uno strumento di programmazione che ha superato tutti i passaggi ministeriali, a dimostrazione del grande lavoro che è stato portato avanti dal nostro governo regionale”.



Via libera dall'assemblea legislativa, dunque, al documento di reingegnerizzazione dell’assistenza ospedaliera, ultimo passaggio di un iter amministrativo durato quasi due anni e mezzo.



“Un periodo – aggiunge la Verì – che non è trascorso a vuoto, ma durante il quale abbiamo portato avanti un confronto serrato sia con i ministeri, sia con i tavoli tecnici, attraversando due diversi governi, due diversi ministri della Salute e due diversi ministri delle Finanze. Abbiamo sempre difeso con convinzione le istanze della nostra regione, perché non è stato semplice calare in una realtà come quella abruzzese (che, lo ribadisco ancora una volta, ha gli stessi abitanti del Comune di Milano, ma sparsi su un territorio 100 volte più esteso e in gran parte montuoso) i rigidi parametri previsti dalla normativa nazionale. Ci siamo riusciti e credo che questa rete abbia anche un altro merito: quello di aver aperto una riflessione proprio su questo tema e cioè l’applicazione degli standard del DM70 nelle regioni più piccole e meno densamente popolate, del quale potranno beneficiare anche altri territori del Paese”.



Con la rete ospedaliera si completano gli atti di programmazione sanitaria adottati dall’attuale governo regionale di centrodestra: rete territoriale e piano operativo, infatti, sono stati approvati già da tempo. E si vanno ad aggiungere agli altri provvedimenti collaterali, come il piano oncologico, la rete delle malattie rare o quella diabetologica.



La nuova programmazione ospedaliera prevede, tenendo conto dei criteri di efficienza e di complementarietà di discipline in relazione ai bacini di utenza, la seguente classificazione dei presidi: 4 ospedali (L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo) con funzioni hub per le reti tempo dipendenti (rete stroke, politrauma/trauma maggiore, rete emergenze cardiologiche estese); 4 ospedali di primo livello (Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto); 6 ospedali di base (Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e Sant’Omero); 2 presidi di area disagiata, sedi di pronto soccorso (Castel di Sangro e Atessa).



Tra le novità principali (rispetto alla precedente programmazione del 2016, adottata con decreto commissariale e dunque mai assentita dai tavoli tecnici ministeriali) spiccano la riclassificazione del presidio di Sulmona quale Dea di primo livello con il mantenimento del punto nascita, per il quale sarà attivato un progetto sperimentale (da sottoporre alla valutazione del Comitato Percorso Nascita nazionale); quella dei nosocomi di Ortona, Penne e Popoli in ospedali di base sede di pronto soccorso; la classificazione dei presidi medici h24 di Tagliacozzo, Pescina e Guardiagrele in stabilimenti ospedalieri rispettivamente degli ospedali di Avezzano, L’Aquila e Chieti, in cui ubicare specifici reparti specialistici; il riconoscimento al presidio di Atessa della funzione di ospedale di area disagiata



Il tavolo DM 70, lo scorso maggio, aveva inoltre validato il cronoprogramma proposto dalla Regione per provvedere, entro 36 mesi, all’individuazione dei Dea di secondo livello.



“Siamo convinti – prosegue l’assessore – di aver ottenuto il miglior risultato possibile, grazie a un lavoro di squadra che ha visto protagonisti il presidente Marsilio, il direttore dell’Agenzia sanitaria Pierluigi Cosenza, il direttore del dipartimento Claudio D’Amario e tutto il personale della Regione e delle Asl che ci ha affiancato per raggiungere questo traguardo. Adesso saranno le singole Asl a dover tradurre la programmazione in servizi, predisponendo i nuovi atti aziendali in un’ottica di rete, integrando i reparti e le funzioni di ciascun presidio in una prospettiva comune a servizio dell’intera regione”.

Il documento

Nel documento sono inseriti la programmazione dei posti letto, la classificazione degli ospedali, la rete per l’emergenza-urgenza, le reti tempo-dipendenti, la rete per la neonatologia e i punti nascita, le reti per patologia, la rete di terapia del dolore, la rete dell’emergenza-urgenza territoriale, la continuità ospedale-territorio, l’ospedalità privata ed infine un focus per i presidi ospedalieri in deroga o riqualificati.

Tra i punti principali della nuova programmazione è prevista la seguente classificazione dei presidi ospedalieri: 8 oresidi ospedalieri di I livello, cioè L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Chieti, Lanciano, Vasto, Pescara, Teramo. 6 presidi ospedalieri di base: Ortona, Popoli, Penne, Atri, Giulianova e San'Omero. 2 presidi ospedalieri in zone particolarmente disagiate, sede di Pronto Soccorso: Castel di Sangro, Atessa. Qualifica di Dea di II livello nell’ambito delle reti tempo-dipendenti: San Salvatore dell’Aquila (Rete Stroke Rete Politrauma/Trauma maggiore); SS. Annunziata di Chieti (Rete Emergenze Cardiologiche); Spirito Santo di Pescara (Rete Stroke Rete Politrauma/Trauma maggiore); Mazzini di Teramo (Rete Emergenze Cardiologiche).

Attualmente, le discipline più complesse che caratterizzano il Dea di II livello (così come declinate nel DM 70/2015) non sono allocate, nella loro totalità, in un unico presidio ospedaliero. La Regione intende pertanto programmare una serie di azioni volte all’individuazione di strutture che rispettino i requisiti previsti dal DM 70 per i Dea di II livello. Previsto quindi un cronoprogramma per l'individuazione che dovrà concludersi a 36 mesi dall'approvazione del documento. Sono identificate due centrali operative 118, di cui una localizzata nell’ospedale civile San Salvatore dell'Aquila e l’altra nell’area metropolitana Chieti-Pescara.

Nel corso della seduta, è stato approvato un ordine del giorno a firma dei consiglieri Febbo, Verrecchia, D'Incecco, Montepara, D'Addazio, Cipolletti, del vicepresidente Santangelo, del presidente Sospiri, del sottosegretario D'Annuntiis e dell'assessore Quaglieri, che impegna il presidente della giunta regionale e la giunta nel suo complesso a disporre, nell'ambito degli interventi applicativi, nel rispetto dei bacini di utenza previsti dal DM70/2015 e nel rispetto degli standard del numero dei posti letto per acuti (2.97 per mille abitanti), dopo l'approvazione definitiva della rete ospedaliera da parte del consiglio regionale, a farsi parte attiva presso il Ministro della Salute per chiedere la modifica del D.M. 2 aprile 2015, n. 70, affinché sia adeguato tenendo conto delle caratteristiche orografiche e sociali di territori fragili, come quelli presenti in gran parte in Abruzzo; migliorare alcuni percorsi specialistici al fine di valorizzare al meglio i presidi ospedalieri minori (Spoke); valutare l'opportunità, nei successivi atti aziendali e di giunta attuativi della rete, di mantenere attivi i posti letto ospedalieri nello stabilimento di Guardiagrele; reinserire Chirurgia Generale dei Trapianti a vocazione DU con codice Chirurgia Nefrologia in sostituzione della costituenda Uoc di Nefrologia dei Trapianti (Codice Disciplina); prevedere, in virtù della riapertura della scuola di specializzazione in Pediatria a L'Aquila, il potenziamento della struttura di Pediatria rendendola complessa in analogia alla Clinica Pediatrica dell'università di Chieti; potenziare la disciplina di radioterapia oncologica del presidio ospedaliero di Pescara al pari degli altri presidi Hub; prevedere l'accorpamento dell'unità complessa di Rianimazione e Anestesia dell'ospedale SS. Annunziata di Chieti, come già fatto per l'Aquila; potenziare, nell'ospedale Mazzini di Teramo, l'Unità complessa Vascolare e Interventistica e ivi prevedere una Uos di terapia intensiva neonatale; accorpare la Terapia del Dolore a Anestesia e Rianimazione dell'ospedale dell'Aquila così come già previsto nel nosocomio di Avezzano e Sulmona; prevedere Uoc nel nosocomio di Tagliacozzo per la Riabilitazione Cardiologia; unificare l'ospedale di Avezzano e gli stabilimenti di Tagliacozzo e Pescina in una entità denominata "Ospedale dei Marsi" fermo restando che non viene modificata la rete ospedaliera con i servizi, le strutture e le unità operative già previste; potenziare il Centro regionale di Diabetologia pediatrica e prevenzione delle patologie cardio-metaboliche, nell'ospedale SS. Annunziata di Chieti; dare continuità al servizio di emodinamica presso il presidio ospedaliero di Avezzano a servizio del territori Marsicano, Peligno e dell'alto Sangro, al fine di garantire i giusti tempi di intervento per le patologie trattate, per le cosiddette patologie "tempo dipendenti"; inserire tutte le attività inerenti il paziente affetto da patologia renale cronica, in tutti i setting assistenziali previsti dai Pdta (ricoverati e domiciliati), nelle linee guida emanate dalla Regione per la redazione degli atti aziendali.

I commenti

Per il presidente della giunta regionale Marco Marsilio, "a differenza di quello che accadeva in passato, abbiamo creato una nuova rete che non taglia i servizi, non taglia i posti letto, non taglia il diritto alla sanità. Ci sono alcune situazioni in cui i servizi vengono messi a rete per evitare inutili doppioni. Il nostro modello diventerà un modello pilota per tutta l’Italia, al quale il ministero guarderà con attenzione”.

Il presidente non lesina accuse all'opposizione: "Le polemiche sterili di chi fa opposizione oggi nascondono l’incapacità di governare, tanto è vero che proprio per questa ragione loro la rete non l’hanno mai fatta perché non sono mai stati in grado né di fare scelte nè di spiegarle ai territori quando magari qualche scelta avrebbe comportato anche delle situazioni difficili, se non addirittura conflittuali. Oggi ci troviamo nella situazione paradossale in cui noi che riusciamo con il governo a ottenere il via libera da parte dei ministeri, sia del ministero della Salute che del ministero dell'Economia, su una rete ospedaliera che deroga, in molti punti, le prescrizioni del decreto Lorenzin perché quelle sì inattuabili in Abruzzo perché avrebbero creato davvero dei tagli e delle penalizzazioni. A volte avere il primario del piccolo ospedale di provincia non serve a niente anche perché sono i primari stessi a non andarci, come hanno dimostrato spesso i bandi andati deserti, perché non attrattivi. E in più, avere situazioni, uffici e organizzazioni troppo piccole non garantisce né l’efficienza né l’efficacia delle cure. Abbiamo lavorato sul concetto di rete, sulle sinergie tra i diversi uffici, tra i diversi ospedali e presidi sanitari”.

Il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, commenta: "Abbiamo approvato una legge che disegna la sanità del futuro. Abbiamo alzato il livello dei nosocomi e garantito il diritto alle cure sanitarie sia nei grandi centri che in quelli più piccoli e assicurato una rete efficiente dell’emergenza-urgenza. L'approvazione della rete ospedaliera consentirà di attingere ai soldi stanziati per la nuova edilizia sanitaria, quindi per realizzare i nuovi ospedali che da tanto tempo questa regione attende".

“L’approvazione della nuova rete ospedaliera rappresenta uno degli importanti pilastri basilari e necessari per la sanità abruzzese", è il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia.

L'opposizione

Di diverso avviso il capogruppo del Movimento 5 stelle, Francesco Taglieri: "Questa rete ospedaliera approvata da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia - dice - rappresenta la pietra tombale per la sanità pubblica abruzzese. Parliamo di un documento preconfezionato dai tavoli ministeriali romani, con nessuna possibilità di essere modificato o migliorato. Un documento che non tiene conto delle esigenze dei cittadini, dei portatori di interesse e che centralizza ancor di più i servizi a danno delle aree interne. La maggioranza in aula ha parlato di un fantomatico ‘Modello Abruzzo’, che purtroppo non trova fondamento nella realtà che vivono ogni giorno gli abruzzesi".

In particolare, per il consigliere di opposizione, "non viene data nessuna risposta alle grandi criticità: 25mila prestazioni in meno rispetto al passato, mobilità passiva più che raddoppiata, liste d’attesa infinite e carenza cronica di personale. In questi mesi si è parlato molto di soldi e di liberare risorse per l’edilizia sanitaria, ma non si è parlato di come garantire prestazioni e servizi all’interno degli ospedali, né con quale personale e né con quali strumentazioni. Si parla di nuovi ospedali, che oggi esistono solo su carta, con il rischio concreto di avere tante inutili cattedrali nel deserto, con i cittadini costretti ad andare fuori regione o peggio a rinunciare al diritto alle cure. Questo è il vero scadente ‘Modello Abruzzo’ che il Centrodestra sta imponendo all’Abruzzo con una rete ospedaliera che serve solo per avere qualche argomentazione in più nella prossima campagna elettorale. Questo è un documento di programmazione che arriva dopo ben 57 mesi dall’inizio della legislatura, che non vedrà l’attuazione da questa giunta regionale e che non esprime nessuna decisione sui Dea di II livello, la cui definizione viene demandata a 36 mesi dall’approvazione. Del resto promettere è più facile che guardare ciò che è stato fatto, altrimenti si dovrebbe certificare un fallimento su tutta la linea", accusa Taglieri.

"Nelle commissioni 'farsa' orchestrate dal Centrodestra – incalza l'esponente dei 5 stelle - abbiamo provato a portare la voce dei cittadini e delle loro difficoltà e attraverso i nostri emendamenti di merito abbiamo provato a ripristinare servizi e tutelare le prestazioni negli ospedali. Ma la maggioranza, con una arroganza istituzionale senza pari, ha silenziato prima le tutte opposizioni e poi i portatori d’interesse, troncando ogni possibilità di dialogo. Del resto lo sapevano già dall’inizio che quel documento non poteva essere cambiato di una virgola, altrimenti avrebbero preso l’ennesima bocciatura dai tavoli ministeriali. La realtà dei fatti - conclude - è che la rete ospedaliera in Abruzzo arriva tardi, non traduce la necessità dei territori. Stanno giocato con la speranza degli abruzzesi di veder garantito un diritto fondamentale come quello alle cure e di avere un Servizio Sanitario regionale a misura di cittadino. Oggi, purtroppo si è scritta l’ennesima brutta pagina a firma del Centrodestra di governo”.