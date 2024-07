L'appello di Asperger Abruzzo : "Aiutateci a trovare una casa nel Chietino per una famiglia con due bambini autistici"

Arriva da Marie Helene Benedetti, presidente dell'associazione Asperger Abruzzo, un appello per una famiglia in difficoltà: "Lanciamo un grido di aiuto disperato per una nostra famiglia con due bambini autistici in gravissime difficoltà che si è rivolta senza risoluzione alcuna al Comune di Francavilla, alle associazioni di categoria e non e a tutte le agenzie immobiliari".

"Questa famiglia mai morosa e sempre puntalissima con i pagamenti e utenze - precisa Benedetti -, sarà buttata in strada insieme ai propri figli entro il 30 luglio perchè il proprietario di casa ha necessità di riacquisire l'immobile affittato e non perchè i bambini sono o sono stati un problema, quindi hanno estrema urgenza e bisogno di trovare nelle zone di Francavilla, Pescara, Miglianico, Chieti, Ripa Teatina o Sambuceto un appartamento in affitto. La famiglia è composta da due adulti e due bambini autistici non chiassosi e/o distruttivi, ci teniamo a precisare che sono bambini seguiti, tranquilli e sereni. Il budget a disposizione della famiglia è di 500/550 euro al mese. La tipologia deve essere di almeno 2 camere da letto, arredato o non arredato".

"La restrizione e scelta dei luoghi è dovuta al fatto che entrambi i bambini hanno il polo scolastico e i centri terapeutici a Francavilla. Chiediamo la massima condivisione per evitare che questa famiglia con due figli nello spettro dell'autismo finiscano in strada dal 30 luglio - conclude -. Per contatti rivolgersi ad Asperger Abruzzo al numero 3282704881 che si occuperà di girare i contatti alla famiglia".