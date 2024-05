L'Anpi celebra l'80esimo anniversario della Liberazione a Chieti "a giugno per evitare ambiguità legate alle elezioni europee"

La sezione Anpi Grifone di Chieti desidera chiarire alcuni punti riguardo agli "ultimi comunicati stampa e al clamore suscitato da un evento tenutosi presso l'Auditorium Cianfarani, organizzato dai membri attuali del 183° e 184° Reggimento della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano, con il patrocinio del Comune di Chieti".

Il presidente dell'Anpi, Gianluca Antonucci spiega che "come già ribadito dagli organizzatori, tra cui il generale in riserva Prizzi, e sottolineato dal sindaco Ferrara, l'iniziativa non era una celebrazione dell'80° della Liberazione di Chieti dal nazifascismo, bensì un'azione di sensibilizzazione e promozione dell'Esercito Italiano e della Brigata Folgore. La presenza di stand promozionali e di un veicolo militare nella Villa Comunale non era pertinente alla celebrazione della Liberazione della città.

Durante l'evento al Cianfarani, è stato discusso il contributo militare della 184^ divisione Nembo durante la Guerra di Liberazione. L'Anpi di Chieti ha partecipato alla conferenza, riconoscendo l'importanza dell'unità nella resistenza e la necessità di condividere la memoria. L'Anpi non nega l'apporto del 183° e 184° Nembo al C.I.L. né le loro azioni militari nelle Marche, per le quali la Nembo ha ricevuto medaglie al V.M. Tuttavia, l'evento al Cianfarani non ha affermato che sia stata la Nembo a 'liberare Chieti dai nazifascisti'. È stato evidenziato che i documenti relativi alle foto mostrate ai partecipanti menzionano espressamente che la Nembo 'arriva alle ore 18 in Chieti liberata' e che le truppe 'sono oggetto dell’entusiasmo della popolazione'. Gli stessi riconoscimenti al valore mostrati parlano di azioni nella periferia della città contro 'alcuni difensori e mettendo in fuga' i rimasti.

L'Anpi non vuole negare questi fatti, ma mira a evitare fraintendimenti sulla delibera del Consiglio comunale del 2014 e sulla corrispondente targa presso il museo universitario, che attribuiscono alla Nembo un ruolo determinante nella liberazione di Chieti. Questi sono 'falsi storici' che non possono essere imputati alla Nembo.

L'Anpi, insieme ad altre realtà interessate, intende celebrare l'80° della Liberazione di Chieti in un momento successivo a giugno, evitando possibili ambiguità legate alle elezioni europee".