Annella Prisco è la nuova presidente dell'associazione Irdidestinazionearte

Annella Prisco, scrittrice ed operatrice culturale è il nuovo presidente onorario dell'associazione abruzzese Irdidestinazionearte, presieduta dal critico d'arte e letterario Massimo Pasqualone.

Funzionario nel settore cultura spettacolo e turismo della Regione Campania, con una prevalente attenzione e cura dei rapporti culturali anche al di fuori del territorio campano. Nel quinquennio 2005/2010 è stata consigliere d’indirizzo della Fondazione Ravello. È vice presidente del Centro Studi Michele Prisco, intitolato alla memoria del padre.

Collabora con vari periodici e quotidiani, con recensioni ed interviste a personaggi del panorama contemporaneo. Fa parte di numerose giurie di premi letterari nazionali e internazionali, ed è anche membro della giuria internazionale del Prix Européen de l’Altruisme (Genève, Suisse) ed è presidente di giuria del Premio intercontinentale “Le Nove Muse” per l’edizione 2023.

Per Massimo Pasqualone "è un onore grandissimo avere una figura così importante del panorama culturale europeo nella nostra associazione. È manager culturale ed esperta nel settore della comunicazione. È particolarmente qualificata nel campo delle relazioni pubbliche. Viene spesso coinvolta in tavole rotonde o presentazioni, su tematiche culturali e di attualità, come oratrice o col compito di curarne la realizzazione e il coordinamento".