La studentessa Angelina Andreiana eletta Miss Adriatico a Ortona

Ha origini romene ma ormai è abruzzese a tutti gli effetti la giovane studentessa con la passione per la moda Angelina Andreiana, eletta Miss Adriatico nella suggestiva passeggiata orientale di Ortona davanti a tanta gente e al termine di uno spettacolo a dir poco emozionante.

E' stata premiata con la fascia, il trofeo della gelateria L'Oasi e con il lasciapassare per le finali nazionali di inizio settembre dall'organizzatore dell'evento Domenico dell'Orefice e dalla modella Barbara Di Marco.

Una ventina di ragazze hanno sfilato davanti ad un'apposita giuria prima in versione fashion, quindi in bikini ed infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria", divisa ufficiale della 47° edizione dell'unico concorso di bellezza patrocinato dalla Regione Abruzzo. Lo spettacolo è stato presentato con disinvoltura ed eleganza dall'ex campionessa italiana di pattinaggio Stella Cantelli ed ha visto gli intermezzi artistici curati dalle ballerine di danza del ventre della scuola "Vento D'Oriente", e dai cantautori Maurizio Tocco, Anna Rosini e Ilenia Di Marino.

Al termine altri titoli sono andati nell'ordine a Shara De Petra Miss Acqua & Sapone, Giorgia Martinelli Miss intimo Unigross, Robmariel Belen Miss caffè Mokambo, Diletta Timperio Miss Spiedì arrosticini, Loriana Agaj Miss vini Lampato, Siria Chiavarini Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo, Giada Parlapiano Miss Ortona Center e Ilaria Di Lena Miss palestra Pamfit.

"Non mi aspettavo così tanta gente al seguito in una serata feriale - ha commentato alla fine Domenico Dell'Orefice - per uno spettacolo interessante che ripeteremo anche in futuro. Le ragazze hanno portamento e meritano il successo che hanno per una rassegna storica e molto conosciuta".