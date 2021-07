Angelica Bianco vince il premio Donna dell'anno

La teatina Angelica Bianco è stata eletta Donna dell'anno Abruzzo-Marche 2021.

38 anni, manager dal carattere deciso, con un passato da imprenditrice, oggi giornalista pubblicista e direttore commerciale della testata nazionale La Discussione, ha vinto la quattordicesima edizione del premio basato sulla solidarietà "Donna dell'anno", già medaglia del presidente della Repubblica e meritevole di apprezzamento morale della Prima Dama della Repubblica.

La premiazione venerdì scorso a Colonnella (Te), tra gli organizzatori del premio il professor Francesco Cianciarelli, l'art director Lino Puntuti con il segretario generale Cino Di Monte, la serata è stata condotta dal giornalista Alex De Paolo.

Oltre ad Angelica Bianco, sono state premiate le donne che si sono particolarmente distinte in ogni ambito sociale e professionale in questo duro anno travolto dalla pandemia Covid-19 ma che non hanno "mollato": Evelina di Berardo come Donna promotrice turistica dell'anno, Lello Candeloro e Patrizia Sdruscia per la loro attività lavorativa da 40 anni in essere, Monia Vallesi come assessore agli eventi dell'anno. E ancora: la pluricampionessa mondiale di pattinaggio Debora Sbei, la poetessa Angela Merighi come poetessa dell'anno, la giovane stilista Melissa Di Filippo come stilista emergente dell'anno, Cristina Di Pietro quale sindaca dell'anno. Si è dedicato il memoriale al fondatore del museo storico delle Armi. Nino Torquati.

"Essere donna dell'anno mi inorgoglisce specie in quanto riconoscimento della nostra terra. Oltre ai sacrifici professionali ci sono valori che non vanno dimenticati come la famiglia, la solidarietà e il rispetto. Bisogna essere uniti e solo con la collaborazione si è più forti. I viaggi sono stancanti ed i trasporti non sono né veloci né poco costosi. Ne deriva che bisognerà lavorare per collegare le nostre regioni al resto dell'Italia. Credo che si creerà l'occasione per tante eccellenze territoriali di poter emergere".

le parole della vincitrice Angelica Bianco.