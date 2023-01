"Le anemie: quando è indispensabile trasfondere": l'incontro organizzato da Avis Chieti

"Le anemie: quando è indispensabile trasfondere". Questo il tema dell'incontro che si terrà nel salone Avis Chieti di via Principessa di Piemonte 16, il prossimo 9 gennaio.

L'evento rientra nell’ambito di un fitto calendario di incontri a tema, curati da Aurelio Bigi, con la collaborazione della Scuola di Studi Umanistici e del Dilass dell’università G. d’Annunzio.

Interverrà la dottoressa Patrizia Di Gregorio, direttore del Sevizio trasfusionale aziendale e ematologia del policlinico di Chieti. Le anemie sono fra le malattie più diffuse nel mondo e di queste la più frequente è quella causata dalla carenza di ferro.

I numeri sono veramente impressionanti. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) indica in un miliardo e 600 milioni le persone a rischio di sviluppare questa carenza, e di queste, 700 milioni sono già malate di anemia.

L’anemia da carenza di ferro è maggiormente frequente nelle donne e, in particolare, in gravidanza. Essa varia dal 22% nei paesi sviluppati fino al 56% nei paesi in via di sviluppo, rendendola quindi un problema a valenza mondiale. Le persone affette da anemia vedono la propria qualità di vita mutare drasticamente perché non sono più in grado di svolgere normalmente le proprie attività ma anche perché si manifesta con sintomi che possono essere attribuiti ad altre cause, primo fra tutti la depressione.