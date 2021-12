A gennaio un solo collegamento dall'aeroporto d'Abruzzo: dopo Ryanair anche le altre compagnie sospendono i voli

Un solo volo per Bergamo (Orio al Serio) più quello per Milano Linate: saranno gli unici collegamenti garantiti dal 9 gennaio 2022 da e per l'aeroporto d'Abruzzo. Dopo la decisione di Ryanair di cancellare tutti i voli, ad eccezione di quello per Bergamo appunto, anche WizzAir e Volotea hanno intrapreso la stessa strada.

Dal 9 al 31 gennaio, infatti, la prima sospenderà il collegamento da e per Tirana, l’altra i voli da e per la Sicilia come ha confermato la Saga.

"Una decisione riguardante quasi tutti gli aeroporti regionali - precisa la società abruzzese che gestisce lo scalo - dovuta all’aumento dei contagi legati alla diffusione della variante Omicron e che sta creando non pochi problemi anche agli equipaggi".

Una doccia ghiacciata, dopo la notizia della sospensione dei voli Ryanair per Bruxelles Charleroi, Bucarest, Francoforte Hahn, Londra Stansted, Malta e Torino subito dopo le festività.

Sull'aeroporto d'Abruzzo a gennaio saranno garantiti soltanto i due collegamenti per Milano Linate di Ita e un volo al giorno per Bergamo - Orio al Serio di Ryanair, ad eccezione del venerdì quando i collegamenti saranno due.

Lo scalo abruzzese resterà comunque aperto sette giorni su sette, ma in caso di prolungamento della sospensione dei voli il danno sarà inquantificabile.