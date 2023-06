Anche l'aeroporto d'Abruzzo aderisce alla Festa della Musica 2023. "Il viaggio è lo spartito su cui puoi scrivere la tua melodia": con questo spirito l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) è nuovamente partner della Festa della Musica per portare, anche quest’anno, musica arte e cultura tra passeggeri e lavoratori del settore, insieme alle associazioni dei gestori aeroportuali Assaeroporti e Aeroporti 2030.

Un connubio che si rinnova per far incontrare musica, arte e volo negli scali italiani e per contribuire a veicolare il messaggio di cultura, integrazione, armonia e universalità contenuto nella musica e nel concetto del viaggio aereo. Il 21 giugno, giorno della Festa della Musica che ha come tema “Vivi la Vita”, in 16 aeroporti italiani si terranno iniziative ed esibizioni musicali rivolte sia ai passeggeri, sia alla numerosa comunità di lavoratori del comparto. Le società di gestione, oltre a organizzare gli eventi, daranno visibilità, come farà anche l’Enac, alle manifestazioni in programma attraverso i propri canali informativi. Il repertorio musicale spazierà tra varigeneri, dalla musica classica al jazz, dal pop al blues, dalla bossanova al folk.

“La musica e il viaggio – ha dichiarato il direttore generale dell’Enac Alessio Quaranta – sono fonte di emozioni, scoperte e vita, filo conduttore della Festa della Musica 2023. La partecipazione riservata a questo evento sta a testimoniare come anche con la ripresa dei viaggi aerei stiamo ricominciando a vivere la vita, dopo gli anni difficili che ci siamo lasciati alle spalle. Grazie a tutti gli artisti che si esibiranno il 21 giugno e a tutti gli aeroporti che hanno aderito, consapevoli del messaggio universale e vitale della musica”.

All’iniziativa hanno aderito anche gli aeroporti di Alghero, Olbia, Palermo, Bari, Bergamo, Catania, Firenze, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Torino, Trapani e Trieste, associati ad Assaeroporti; e gli aeroporti Roma Fiumicino e Venezia, associati ad Aeroporti 2030.