"Il fascino della storia, prezzi bassi e vita tranquilla": sempre più stranieri acquistano casa a Chieti

Il fascino del borgo antico, prezzi bassi e vita tranquilla. Sono le principali motivazioni che spingonosempre più cittadini stranieri ad acquistare casa a Chieti.

Una tendenza che negli ultimi anni è stata solo rallentata dalla crisi pandemica ma che ha ripreso piede nell?ultimo anno. Un aspetto che potrebbe incidere non poco sul futuro del centro storico che soffre da anni una crisi profonda che ne ha provocato un costante spopolamento.

?Il prezzo delle case - dice Giampiero Davide dell'agenzia Abitare - è al minimo storico, possiamo dire che molti immobili in centro costano meno di un?autovettura di medio livello. Il mercato immobiliare della parte alta e dello scalo sono completamente differenti: nella parte bassa sono presenti l?università, l?ospedale e tendenzialmente chi acquista casa lo fa per assicurarsi una rendita?.

Se a Chieti Scalo esistono possibilità di rendite cospicue sulla parte alta il valore aggiunto diventa l?aspetto storico che attrae statunitensi, inglesi, canadesi e nordeuropei. Case dove vivere dopo la pensione o quantomeno dove passare parte dell?anno per respirare aria buona e il sapore della tradizione.

?Le zone di acquisto - prosegue l'agente immobiliare - riguardano corso Marrucino, l?area intorno al teatro, la villa comunale e il quartiere Trivigliano. Nella maggior parte dei casi sono abitazioni da ristrutturare ben al di sotto dei mille euro a metro quadro. La risposta degli stranieri si vede dalle mail che ci giungono quando noi mettiamo in vendita un immobile che ha una storicità. In molti casi sono persone di origine italiana magari di terza generazione che sentono il richiamo delle origini?.

Una città che potrebbe garantirsi un futuro degno dei fasti di un tempo proprio grazie al suo fascino storico rappresentativo di uno dei capoluoghi più antichi d?Italia.

?I nostri clienti vedo che spesso pubblicano foto sui social che hanno come sfondo Chieti, il mare, la montagna e l?Abruzzo in generale. Uno spot incredibile per tutti noi?.

La sfida ora è rendere il capoluogo teatino sempre più attrattivo, turistico e vivo per buona parte dell?anno. ?Di sicuro Chieti può dare molto di più. Le attrazioni storiche e i musei non mancano. Nei comuni limitrofi si stanno creando delle vere e proprie comunità, ad esempio di inglesi e americani. Penso a Bucchianico, Guardiagrele e Rapino. Sono zone che hanno forte appeal. L?Abruzzo è una delle regioni con il maggior numero di compravendite da parte di stranieri in Italia. Pensiamo anche al settore enogastronomico che può generare una forte attrazione, parliamo di stranieri del ceto medio alto che contribuiscono anche in termini economici a far crescere la nostra terra. I ?nuovi compratori? tendono ad acquistare casa in modalità cash?.

Conferme arrivano anche da altre agenzie immobiliari di Chieti che spiegano come ci siano compratori che ci contattano quasi quotidianamente. L?ultimo caso riguarda un imprenditore che vive alla Bahamas ma con origini miglianichesi che sta acquistando diversi immobili nel centro storico teatino?.

Una tendenza, questa, che può portare alla rivitalizzazione del centro con vantaggi per tutta la città, il rinnovo del patrimonio immobiliare e la rinascita di zone che tornerebbero nuovamente popolate ma, soprattutto, una crescita data dall?incontro di culture e idee differenti che non potrà che generare qualcosa di buono.