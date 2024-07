"L'accordo integrativo è ancora fermo al 2006, ora basta": la protesta dei medici di base

Diciotto anni fa l'ultimo accordo regionale: ora basta. I medici di base non ci stanno. “A un anno e mezzo dall'insediamento del tavolo regionale per il rinnovo dell'Accordo integrativo, relativo all'Accordo collettivo nazionale per il triennio 2016-2018 dei Medici di medicina generale, questo non è stato ancora siglato,” scrive Mauro Petrucci, segretario regionale della Fimmg, che accusa la Regione.

“A quattro mesi dalle elezioni, il tavolo non è stato ancora riconvocato. Nel frattempo, il 4 aprile scorso, è entrato in vigore anche il nuovo accordo nazionale per il triennio 2019-2021. Abbiamo avuto in questi anni un commissariamento regionale,” prosegue Petrucci, “una pandemia, i fondi del Pnrr, un Dm 77 che ha ridisegnato lo scenario della nuova medicina del territorio, la crisi relativa alla carenza dei medici di medicina generale a causa di una mancata programmazione e della 'fuga' dei giovani colleghi verso ruoli più gratificanti, lasciando intere aree e relative popolazioni senza assistenza. Siamo di nuovo alla vigilia di un nuovo e quasi certo commissariamento che, se non scongiurato definitivamente, arretrerà ancora di più il nostro Servizio sanitario, se non lo farà collassare.”

Il segretario della Fimmg attacca: “Le aggregazioni funzionali territoriali (Aft) tra medici e le Uccp (Unità complesse di cure primarie), che costituiscono l'unica vera risposta organizzativa idonea alle nuove esigenze assistenziali nella nostra regione, sono ancora una chimera,” afferma Petrucci. “Nel frattempo, dalle direzioni aziendali veniamo chiamati a collaborare per contenere la spesa farmaceutica e diagnostica, al fine di rientrare dal forte deficit. E dal passato riaffiora uno spettro: le stesse Asl stanno chiedendo la restituzione di somme relative alla cosiddetta indennità di rischio per le guardie mediche, previste dalla Regione e successivamente contestate come non dovute, ignorando la norma inserita in una legge dall'onorevole Nazario Pagano, con la chiara volontà di sanare questa brutta vicenda ed evitare la restituzione delle somme".

Ma nel frattempo non si perde tempo a deliberare e avviare la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, con numerose funzioni in capo al medico curante, che lui svolge ed ha sempre svolto poiché è il suo compito professionale. Alla luce di tutto ciò, la Fimmg lancia un ultimo appello a Marsilio e all'assessore Verì, avvertendo che, in mancanza della firma del nuovo Accordo integrativo, seguiranno solo forme di protesta e di lotta che coinvolgeranno cittadini, pazienti e associazioni dei malati".