Via libera alla realizzazione dei nuovi ospedali di Lanciano e Vasto, un investimento da 259 milioni di euro

Via libera alla costruzione dei nuovi ospedali di Lanciano e Vasto. La Conferenza Stato-Regioni, infatti, ha dato l’intesa all’accordo di programma integrativo per gli investimenti sanitari della Regione Abruzzo: oltre ai due presìdi della provincia di Chieti, c'è l'autorizzazione definitiva per il nuovo ospedale di Avezzano e la realizzazione della centrale operativa 118, con eliporto e hangar, dell’ospedale dell’Aquila.



Lo comunicano il presidente Marco Marsilio e l’assessore alla Salute Nicoletta Verì, al termine della seduta della Conferenza Stato-Regioni che si è conclusa poco fa a Roma.



Sulla proposta di accordo di programma integrativo, approvato dalla giunta regionale il 14 febbraio 2022, si erano già espressi a favore il Nucleo di valutazione del ministero della Salute, a ottobre scorso, e il ministero dell’Economia e delle Finanze, il 15 febbraio scorso.



La sottoscrizione dell’accordo da parte del presidente della Regione e dai direttori del ministero della Salute e del Mef consentirà l’iscrizione delle risorse statali nel bilancio regionale e la possibilità di predisporre le procedure di gara per l’affidamento dei lavori.



L’investimento complessivo per la realizzazione delle nuove strutture ammonta a 388 milioni di euro, di cui 300 milioni finanziati con fondi statali, 84 a carico della Regione e 4 a carico delle Asl.



Nel dettaglio, a seguito dell’adeguamento delle previsioni di spesa inserito nella delibera di giunta regionale del 10 novembre scorso, per il nuovo ospedale di Avezzano sono stati stanziati 119 milioni di euro, per Lanciano 109 milioni, per Vasto 150 milioni e per la centrale 118 dell’Aquila 10 milioni.



Ulteriori particolari saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa in programma domani a Pescara.