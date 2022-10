Accademia italiana della cucina: è dedicata alla tavola del contadino la “Conviviale ecumenica” celebrata dalla delegazione di Chieti

La delegazione di Chieti dell’Accademia Italiana della Cucina celebra la “Conviviale Ecumenica” 2022 dedicata alla tavola del contadino. L'appuntamento è giovedì 20 ottobre, ore 20,30, all’agriturismo “Zà Culetta” di Rocca San Giovanni: “La tavola del contadino. Il campo, il cortile, la stalla” è il tema della conviviale, in un anno in cui il tema accademico suggerisce la ricerca di sapori antichi e spesso dimenticati ma che sanno di identità forte e radicata.

"La Conviviale Ecumenica – spiega il delegato di Chieti e coordinatore territoriale Abruzzo dell’Accademia Nicola D'Auria – è il momento più importante dell’anno accademico, in cui si sintetizza il lavoro di un anno attorno al tema scelto dall’Accademia per tutte le delegazioni sparse per il mondo: non è solo una serata in cui la ricerca culinaria degli chef si coniuga con lo studio attento degli accademici sul tema dell’anno, ma anche il momento in cui si presenta il lavoro di approfondimento fatto in diversi mesi e che ha prodotto il volume monotematico che viene consegnato ai partecipanti alla conviviale. La nostra delegazione sente forte la responsabilità di essere all’altezza della ricerca culturale dell’Accademia visto che tra di noi ci sono il vicepresidente vicario Mimmo D’Alessio e il direttore del Centro studi territoriale Maurizio Adezio, che proporrà la relazione con cui sintetizzerà il contributo degli accademici di Chieti al volume che è stato pubblicato sul tema dell’anno, che ci ha suggerito la ricerca di sapori antichi e spesso dimenticati ma che sanno di identità forte e radicata, che abbiamo affidato alle sapienti mani di uno degli agriturismi più genuini del nostro territorio".

La serata di domani, che si aprirà in contemporanea con quella di tutte le delegazioni sparse nel mondo, vedrà la partecipazione del prefetto di Chieti, Armando Forgione, dell’arcivescovo di Lanciano-Ortona, mons. Emidio Cipollone, e del presidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta; la relazione introduttiva alla serata, sul tema dell’anno, sarà tenuta dal direttore del Centro studi territoriale d’Abruzzo, Maurizio Adezio. Apresentare i piatti della serata saranno i membri della Consulta Accademica Maura Amoroso, Gerardo Di Cola e Antonello Antonelli.