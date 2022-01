Abruzzo verso la zona gialla assieme ad altre tre regioni

L’Abruzzo si avvia verso la zona gialla, a partire da lunedì prossimo, secondo il monitoraggio settimanale esaminati in cabina di regia. Anche Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna potrebbero passare dalla zona bianca a quella gialla dopo il fine settimana.

Nell'ultima settimana l’Abruzzo ha superato le soglie "gialle" del 10% di intensive e del 15% di ricoveri ordinari che si attestano rispettivamente al 13,3% e 18,7%.

Fondamentalmente non cambierà nulla a livello ‘pratico’: in zona bianca e gialla chi non ha un super green pass ha le stesse limitazioni. La differenza principale rimasta in piedi tra zona bianca-gialla e quella arancione riguarda invece la regola degli spostamenti al di fuori del proprio comune per i non vaccinati che possono comunque uscire dal Comune, per lavoro, salute e motivi di necessità.

Intanto il governatore Marco Marsilio chiede, assieme ai suoi colleghi, di rivedere i parametri per la classificazione dei territori in aree di rischio colorate.

"Abbiamo una percentuale importante di persone che non vanno nelle strutture sanitarie a causa del Covid: ci vanno per altro, fanno il tampone di controllo, scoprono di essere positive e vengono poi conteggiate per le soglie Covid- Questo – ha osservato il presidente - è improprio, perché quel sistema che avevamo individuato come Regioni serve a valutare quanto il Covid impatti sugli ospedali, cioè le persone che finiscono in ospedale per colpa del Covid, non quelle che vengono scoperte casualmente e che sono asintomatiche".

Con l'ingresso di Abruzzo, Toscana, Valle d'Aosta ed Emilia Romagna saliranno a 15 le regioni che da lunedì entreranno in fascia gialla, dove sono collocate già Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Sicilia e Veneto.