L'Abruzzo resta in zona arancione, ma continua a diminuire il numero dei positivi al Covid

Un'altra settimana in zona arancione per l'Abruzzo, che da lunedì non cambierà colore come accadrà ad altre regioni italiane.

Come spiega l'agenzia Adnkronos, oltre all'Abruzzo, sono in zona arancione Valle d'Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, e Sicilia e Marche. In zona gialla sono Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Puglia, Campania, Sardegna e Calabria, mentre in zona bianca Umbria, Molise e Basilicata.

Com'è noto, attualmente in zona bianca, gialla e arancione le regole per i vaccinati sono pressoché identiche. Senza green pass o con il solo pass semplice non è consentito l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie).

La differenza principale rimasta in piedi tra zona bianca-gialla e quella arancione è la regola degli spostamenti al di fuori del proprio comune per i non vaccinati. Se non si è vaccinati o guariti dal Covid con tanto di certificazione in zona arancione ci si può spostare sia in altri comuni della stessa regione che in altre regioni solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune. Sì anche agli spostamenti da comuni di massimo 5.000 abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.

È valida anche in questa fascia l'estensione dell’obbligo di green pass alla ristorazione per il consumo anche al banco in bar e ristoranti, come anche in palestre, piscine, musei mostre, sale gioco, sale scommesse, estetisti e parrucchieri, a prescindere dalla fascia di rischio delle regioni.

Anche in zona arancione il green pass serve per andare nei luoghi di lavoro, mangiare nelle mense aziendali, frequentare le lezioni in presenza delle università e partecipare a concorsi pubblici.

Resta naturalmente confermato l'obbligo della mascherina al chiuso, mentre all'aperto non è più in vigore da ieri (venerdì 11 febbraio).