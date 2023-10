L’Abruzzo è tra le regioni più generose in Italia: si piazza al secondo posto nella classifica nazionale

Secondo un sondaggio condotto da Pollfish, l’Abruzzo è risultata essere la seconda regione più generosa d’Italia. È preceduta dall’Emilia Romana e seguita dalla Campania.

Grazie ai 1000 partecipanti totali è stato possibile comprendere quale sarebbe la reazione alla vincita inaspettata di 5 milioni di euro alla lotteria. Tra le domande più intriganti, ce ne sono state alcune sulla generosità degli italiani e, alla fine, è stata stilata una mappa sulle regioni più o meno generose.

Il sondaggio non vuole raccontare la propensione a donare degli italiani, ma quanto si sarebbe disposti a donare dopo una vincita di denaro. Infatti, molti comprerebbero subito una casa, altri investirebbero e addirittura partirebbero per cambiare completamente vita o semplicemente per fare un viaggio all’estero.

In base alle risposte ottenute, è emerso anche che le donne sono meno impulsive degli uomini, che non sempre una macchina di lusso è sinonimo di ricchezza ma è un acquisto che tanti farebbero, che molti andrebbero in vacanza, che altri non direbbero di aver vinto neppure ai propri parenti, che i più anziani lascerebbero il proprio lavoro.

I giovani sono più generosi di quelli di mezz’età, seguirebbero i loro sogni, continuerebbero a lavorare (anche se vincessero 5 milioni di euro). Quelli più ricchi “di famiglia” sembrerebbero più coinvolti dagli investimenti.

Il dato interessante è che, anche se si sta parlando di soldi ipotetici, non sono poi così alte le percentuali di coloro che dichiarano che donerebbero senza problemi.

La regione, per donazioni in beneficenza, più generosa è risultata l’Emilia Romagna, con un voto di generosità di 8,6. Segue, al secondo posto, l’Abruzzo con 6,2 e la Campania al terzo con 6,1. Al quarto troviamo la Puglia con 6,0, al quinto la Calabria con 5,0, al sesto Sardegna e Sicilia con 4,9. Settimo posto per il Lazio con 3,9, ottavo per le Marche con 3,6, nono per la Toscana con 3,5, decimo per il Veneto con 3,4. Undicesimo il Friuli con 1,7, seguito dalla Liguria con 1,6, la Lombardia con 1,4, Umbria con 1,2 e il Piemonte con 1,0. Fanalini di coda Basilicata con 0,7, Trentino con 0,3, Molise con 0,2 e Valle d’Aosta con 0,1.