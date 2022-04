Abruzzo, i profughi ucraini viaggiano gratis su bus e treni del trasporto pubblico

I profughi ucraini accolti in Abruzzo possono usufruire gratuitamente degli autobus e treni del trasporto pubblico locale. La misura è stata presa dalla giunta regionale guidata Marco Marsilio che ieri ha firmato l'ordinanza numero 1.

L'ordinanza ha efficacia immediata.

È prevista la gratuità del tpl su gomma e ferro sul territorio regionale in favore dei cittadini ucraini, fino a diversa disposizione, in favore dei cittadini ucraini provenienti dall’Ucraina al fine di consentire ai rifugiati di poter effettuare almeno i trasferimenti da e verso i luoghi in cui sono ospitati (centri di accoglienza, strutture ricettive, ecc.), le scuole, gli uffici e le strutture dove assolvere agli obblighi sanitari e formalizzare dal punto di vista amministrativo la propria permanenza in Italia.

Ai fini della verifica dei titoli di viaggio è sufficiente che i profughi ucraini esibiscano un valido documento e uno dei seguenti ulteriori documenti: Tessera Stp (Straniero temporaneamente presente) rilasciata dalla Asl in data successiva al 24.02 2022); ricevuta relativa al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea, permesso di soggiorno per protezione temporanea.