Abruzzo pride 2023: conto alla rovescia per la quarta edizione in programma a Chieti

Conto alla rovescia per l'Abruzzo pride 2023, in programma il 24 giugno, nel centro di Chieti. E in vista dell'appuntamento del mese prossimo, i GIovani Democratici si dicono pronti a sostenere il coordinamento Abruzzo pride che organizza la manifestazione.

"Il corteo - dice il segretario cittadino Gd città di Chieti, Christian Valvano - attraverserà la parte alta della città, ribadendo con forza che la comunità LGBTQ+ è

viva e presente sul territorio, in grado di battersi per far valere i suoi diritti senza cedere a intimidazioni e ottusi preconcetti. Noi Giovani Democratici della città di Chieti siamo concretamente al loro fianco, sostenendo pienamente la loro iniziativa alla quale prendiamo fieramente parte".

"Crediamo - aggiunge - che in Italia si debba fare davvero tanto, a partire dal garantire la possibilità di registrare i figli di coppie omogenitoriali fino ad approvare una legge seria che riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il mese di giugno, che celebra anni di lotte in tutto della comunità LGBTQ+, e la giornata del 24 giugno, dovranno essere uno spunto per la politica locale, regionale, e nazionale, per permettere di continuare questo cammino che purtroppo in Italia è fermo da troppo tempo mentre il resto del mondo occidentale corre e arriva a riconoscere importanti diritti ai suoi cittadini".