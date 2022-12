In Abruzzo nasce la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo 

Nasce la Consulta regionale sul bullismo e cyberbullismo in Abruzzo. A farlo sapere è l’assessore regionale all’Istruzione, Pietro Quaresimale, che ha sottoposto alla Giunta la proposta. L'esecutivo regionale ha dato il via libera e ora "ci apprestiamo a nominare i membri della Consulta e ad avviare una serie di attività di sensibilizzazione, soprattutto nelle scuole".

"La decisione di realizzare una Consulta regionale tutta dedicata al problema del bullismo – sottolinea Quaresimale – è un chiaro segnale di attenzione verso il mondo dei giovani e della complessa realtà che li circonda. L’obiettivo della Consulta è capire la consistenza del fenomeno, predisporre strumenti di prevenzioni e avviare campagne pubbliche di sensibilizzazione. Ma la Consulta- aggiunge Quaresimale – dovrà anche essere luogo di confronto e di raccolta di proposte in modo da migliorare la risposta delle istituzioni pubbliche".

La Consulta sul bullismo è composta da 13 membri. Il coordinamento spetta all’assessore regionale all’Istruzione; i componenti sono il Garante regionale per l’infanzia; il presidente del Corecom Abruzzo; quattro rappresentanti nominati dalle Asl; due rappresentanti del Terzo settore; un rappresentante nominato dal Coni e tre dirigenti della Regione Abruzzo. La Consulta è aperta al contributo di altre istituzioni o associazioni che potranno essere invitate in relazione all’ordine del giorno. Essa è destinata a lavorare in stretto contatto con l’Osservatorio regionale sul bullismo istituito presso l’Ufficio scolastico regionale.