Vasto diventa capitale del calcio con Abruzzo Cup, il torneo con 150 squadre provenienti da diverse regioni d’Italia

Da venerdì 7 a sabato 9 aprile, Vasto ospita Abruzzo Cup, il torneo di calcio che coinvolgerà circa 150 squadre provenienti da diverse regioni d’Italia.

La cerimonia d’apertura è prevista allo stadio Aragona e le partite delle diverse categorie si svolgeranno non solo in città, ma anche a Casalbordino, Cupello e San Salvo.

Una manifestazione sportiva a costo zero per il Comune, che consentirà a tanti appassionati di calcio di seguire gratuitamente i tornei.

“Abruzzo Cup - spiega il sindaco, Francesco Menna - è il primo di tanti eventi sportivi previsti in città e sarà seguito dalle fasi finali del torneo di beach soccer, beach volley e dal Giro d’Italia”.

“Il torneo - commenta l’assessore allo Sport, Carlo Della Penna - è un eccellente esempio di destagionalizzazione turistica. Coincidendo con il ponte pasquale, ci piace infatti pensarlo come l’avvio ufficiale della stagione delle vacanze. Tante presenze a Vasto rappresentano il miglior auspicio per il successo dell’estate entrante”.

“Siamo pronti - è il commento dell’ex calciatore ed organizzatore dell’iniziativa Giuseppe Malafronte - per questa avventura. Abruzzo Cup, torneo tra i più conosciuti in Italia, porterà in città centinaia di giovanissimi atleti, seguiti dalle famiglie e dagli staff delle scuole calcio italiane”.