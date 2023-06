"Una bellissima giornata d'amore": soddisfatti gli organizzatori del Pride ma ci sono polemiche [FOTO E VIDEO]

"Oltre 3mila persone hanno celebrato la libertà e marciato per il diritto di vivere liberamente la propria vita in base al principio dell'autodeterminazione dei corpi e delle identità".

Sono soddisfatti gli organizzatori dell' Abruzzo Pride che per la prima volta si è tenuto a Chieti sabato 24 giugno. Il corteo è partito intorno alle 16 dal piazzale della villa comunale e ha attraversato via Umberto Ricci, via Paolucci, viale IV novembre, piazza Trento e Trieste, corso Marrucino, via Spaventa, via Priscilla, via Vezio Marcello, largo Costantino Barbella, via Vicentini, piazza Valignani, corso Marrucino, piazza Trento e Triste, viale IV novembre confluendo infine alla villa comunale per il gran finale.

Tra bandiere, palloncini, e abbracci arcobaleno la serata è proseguita anche se, come riferisce Manuela di Nardo, portavoce di Abruzzo Pride, sarebbero avvenuti episodi spiacevoli.

"Una bellissima giornata di condivisione delle nostre istanze con la città di Chieti che - spiega la portavoce - ci ha finalmente permesso di portare un po di colore anche dove non l'avevamo portato negli anni precedenti purtroppo durante la serata ci sono stati eventi disturbanti da parte di forze di formazione di estrema destra che hanno inseguito le famiglie arcobaleno fino alle loro macchine. Le forze dell'ordine sono fortunatamente intervenute e la nostra serata è potuta proseguire. Resta nelle nostre menti una bellissima giornata di gioia, amore e inclusività".