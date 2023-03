A Fossacesia l'8 marzo è per le donne di Iran e Afghanistan vessate dai regimi autoritari

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’amministrazione comunale di Fossacesia, aderendo all’iniziativa promossa dall’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) per la campagna “Against-contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan”, dedicherà alcuni eventi alle donne iraniane e afghane, vittime di violenze e soprusi da parte di regimi autoritari, e a tutte quelle figure femminili del mondo della cultura, della ricerca, della politica, del lavoro, che hanno dedicato la loro esistenza per rivendicare, anche a costo della loro vita, i propri diritti e di tutte le donne del mondo.

“Le immagini di queste donne sono state raccolte in un collage fotografico, che verrà trasmesso sui social del Comune di Fossacesia perché vedano personaggi da ricordare e far conoscere alle nuove generazioni – spiegano il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alle Pari Opportunità, Maria Angela Galante - Nella serata dell’8 Marzo, inoltre, il palazzo comunale sarà illuminato di giallo per richiamare l’attenzione generale alle disuguaglianze di genere, che si verificano ancora in molti contesti a causa dell’influenza di diversi sistemi culturali e sociali nel mondo. A fronte di questo quadro negativo, per fortuna c’è chi lavora per sviluppare relazioni affettive e di solidarietà concrete. Un impegno i cui risultati sono lenti a venire e per accelerare si deve insistere in particolare sui più giovani. Un grande compito, in questo processo, lo hanno le istituzioni, soprattutto quelle locali, comunità dove i rapporti di genere si stringono al punto tale da poter essere seguiti giorno per giorno e aiutati a maturare nell'assoluto interesse delle coppie nel loro insieme e alla luce dei figli che animano le famiglie. La nostra città – aggiungono il sindaco Di Giuseppantonio e l’assessore Galante - sotto il registro di una sostanziale integrazione di culture e religioni, sta dando il massimo per consentire in ogni ambito alle donne di raggiungere condizioni di parità e di diffusa uguaglianza. Come amministrazione comunale, tra l’altro abbiamo avviato nel 2018 lo sportello antiviolenza Demetra, nato dalla collaborazione tra il Comune e l’Associazione di Promozione Sociale Donna.è e siamo impegnati su vari fronti e intendiamo proseguire su questa strada”.