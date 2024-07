Prende il via il 6 luglio la 18° edizione del Trofeo Podistico città di San Salvo–Memorial Dino Potalivo

Si svolgerà il prossimo 6 luglio alle 17.30, con partenza da via Istonia, la 18° edizione del Trofeo Podistico città di San Salvo–Memorial Dino Potalivo.

“Ringrazio la Podistica San Salvo, per questo ennesimo sforzo organizzativo, per una manifestazione sportiva che ogni anno attira nella nostra città centinaia di sportivi, - ha affermato il Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis –. Lo sport riveste una voce importante per la nostra azione amministrativa, in esso crediamo fortemente anche quale collante sociale, per questo investiamo grandi risorse del nostro bilancio per migliorare le strutture esistenti e per crearne di nuove”.

Alla presentazione dell'evento erano presenti gli assessori Marinelli, Faga, Esposito e il consigliere delegato allo sport Roberto Rossi, che ha avuto parole di elogio per una società sportiva che da decenni sostiene e fa crescere l’atletica a San Salvo.

Main sponsor anche quest’anno dell’evento sarà Metamer e allo stesso modo anche quest’anno per la 12° edizione, si terrà la Corrinsieme, la gara non competitiva organizzata dall’Associazione Regionale Down Abruzzo. “La Corrinsieme venne pensata quasi quindici anni fa, perché in quegli anni, i nostri ragazzi venivano definiti speciali, per questo spesso non erano partecipi delle attività sportive che si svolgevano nelle scuole, relegati nei corridoi o a fare altre attività. In questi anni molti passi avanti sono stati fatti per migliorare tali situazioni, - ha dichiarato il vice presidente dell’Arda Egidio Scardapane – e sicuramente eventi come la Corrinsieme hanno favorito il superamento di molti preconcetti”.

A chiudere la presentazione il presidente della Podistica San Salvo, Michele Colamarino; “Organizzare una gara podistica che richiama sportivi da più regioni è un evento sempre molto impegnativo, per questo ringrazio tutti gli associati e il direttivo. Come per ogni attività nulla sarebbe possibile realizzare se non ci fosse l’impegno di una squadra e di questa squadra fanno parte anche le associazioni quali la Proloco San Salvo, Officina Culturale 66050, la sezione locale della Croce Rossa, l’AVIS, l’Associazione Nazionale Carabinieri e poi gli sponsor in primis Metamer, Decathlon, la Ecologica Valtrigno, i Supermercati Raspa, grazie a tutti per la vostra disponibilità e per aver abbracciato gli ideali sportivi e sociali della Podistica San Salvo”, ha concluso Colamarino.

