25 aprile e 1° maggio, il Centro d’Abruzzo: "Restiamo chiusi per scelta"

“Chiusi per scelta” è lo slogan lanciato da Coop Alleanza 3.0, i cui supermercati e ipercoop resteranno fermi nelle giornate del 25 aprile e del 1° maggio.

Lunedì 25 aprile e domenica 1° maggio anche l’Ipercoop e il centro commerciale centro d’Abruzzo di San Giovanni Teatino, quindi, resteranno chiusi.

Una scelta che accomuna oltre 350 negozi dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

“Il 25 aprile e il 1°maggio, infatti, richiamano i valori basilari di libertà, giustizia sociale e democrazia e per Coop Alleanza 3.0 chiudere in queste giornate rientra nell’ambito di scelte valoriali connaturate all’essere una cooperativa” spiegano in una nota.