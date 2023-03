19 marzo, 40 anni fa la visita di papa Wojtyla alla Magneti Marelli: quel ricordo ancora vivo a San Salvo [FOTO]

Sono passati esattamente 40 anni da quando papa Wojtyla fece visita allo stabilimento Magneti Marelli, oggi Denso, di San Salvo. Era il 19 marzo 1983, oggi come ieri il giorno di San Giuseppe e il ricordo di quella straordinaria giornata di orgoglio e di fede per la comunità operaia del chietino è ancora vivo e impresso nella mente.

“Molti di noi non ancora erano dipendenti, ma nei racconti e nelle immagini di quel giorno si percepisce l’emozione di quelle tute blu che hanno avviato e costruito un pezzo di storia importante del movimento sindacale nella nostra provincia e regione” racconta Primiano Biscotti, responsabile Fim-Cisl Chieti-Pescara. Risuonano forti a tal proposito le parole pronunciate quel giorno da papa Giovanni Paolo II richiamando le virtù degli abruzzesi “forti e gentili” menzionando e valorizzando l’importanza delle produzioni principali del territorio vastese: agricoltura, industria del vetro e metalmeccanica.

Due anni prima il papa aveva dedicato una lettera enciclica denominata “laborem exercens” che metteva il lavoro umano come valore fondamentale della società moderna, affermando “il diritto di associarsi, cioè di formare associazioni o unioni, che abbiano come scopo la difesa degli interessi vitali degli uomini impiegati nelle varie professioni”.

“Parole che, a distanza di 40 anni, sono sempre attuali – osserva Biscotti – e anzi, in questo periodo di forte crisi devono farci riflettere ancor di più. Le aziende da parte loro non possono solo badare agli utili ma non devono mai perdere di vista il loro ruolo sociale e noi come sindacato dobbiamo concentrarci sulla difesa e tutela del lavoro che la nostra costituzione sancisce come diritto fondamentale e valore fondante della nostra cara Italia”.

Poi un appello dalla Fim-Cisl Abruzzo Molise a tutti gli schieramenti politici: “Vorremmo meno parole e più fatti concreti. È vero che i tempi sono profondamente cambiati, ma il dato di fatto è che stiamo vivendo di rendita degli insediamenti industriali portati negli anni ‘70 e il rischio che corriamo è che se non si mettono ripari in tempi brevi, a forza di sfogliare la margherita, il nostro territorio può rimanere senza quel lavoro che ha permesso a tante famiglie di vivere dignitosamente senza dover emigrare. Crediamo che la nostra missione di parti sociali e istituzioni sia proprio quella di seguire e mettere in pratica gli insegnamenti del papa operaio che 40 anni fa visitò il giorno di San Giuseppe artigiano il nostro territorio: affermare la dignità degli uomini attraverso il lavoro”.