Spiagge dog friendly private e pubbliche in provincia di Chieti e in Abruzzo

Sono sempre più gli italiani che partono in vacanza con i propri amici a quattro zampe e in estate le mete più ambite sono quelle vicino al mare. Tuttavia non tutte le località sono abbastanza attrezzate per ospitare i cani in spiaggia. Motivo per cui, se state programmando un soggiorno a Chieti e in Abruzzo, vi sveliamo quali sono le spiagge dog friendly, quindi quelle dove gli animali sono ammessi.

In queste spiagge non solo potranno accedere ma sarà più semplice trovare tutto il necessario, quindi l’attrezzatura per soddisfare i bisogni del proprio pet.

Vediamo allora quali sono le spiagge per cani in provincia di Chieti e in Abruzzo.

Spiagge per cani a Chieti

Per quanto riguarda le strutture dove i cani sono i benvenuti in provincia di Chieti ci sono:

Sabbia d’Oro – Bau Beach a Francavilla al mare

Spiaggia di Mottagrossa a Vasto

Lido Maristella a Lido Riccio (Ortona)

Spiagge per cani in Abruzzo

Ora invece vediamo insieme quali sono le spiagge dog friendly in Abruzzo:

Spiaggia libera a Pineto

La Playa a Pescara

Caprice a Giulianova

Bau Beach a Martinsicuro

Lido La Vela a Roseto degli Abruzzi

Unica Beach a Giulianova

Chalet Luna Rossa a Roseto degli Abruzzi

Lido la Gravara a Barrea

La Prora Estatinfinite a Pescara

Ulteriori precisazioni

È opportuno sapere che, al di là delle spiagge dog friendly, in Abruzzo è comunque possibile portare il proprio cane con sé alla scoperta dei meravigliosi percorsi naturalistici nell’entroterra, nella campagna e la montagna dirigendosi verso il parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Divieti potrebbero essere presenti invece all’interno del parco nazionale della Maiella. In ogni caso è sempre consigliabile, visto la possibilità di incontrare altri animali, di tenere il proprio cane al guinzaglio.