Rara cicogna nera avvistata nell’alto Vastese, ma si teme per le pale eoliche [FOTO e VIDEO]

La cicogna nera è una specie splendida ma molto rara in Italia. Sono poche le coppie conosciute e concentrate principalmente nelle regioni meridionali. È possibile osservarle soprattutto durante le migrazioni.

Gli osservatori della Stazione Ornitologica Abruzzese per il terzo anno organizzano il monitoraggio della specie e ne attestano la presenza in periodo riproduttivo con foto e video.

La localizzazione recente in Molise di due coppie e le inaspettate presenze anche in Abruzzo durante l’estate hanno spinto gli osservatori della Soa a organizzare degli appositi “Stork day” in un’area dell’alto Vastese, durante i quali una decina di volontari provenienti da tutta la regione si sono appostati in punti panoramici con binocoli e cannocchiali in attesa di individuare la grande ma elusiva cicogna “parente” della meno rara e più confidente cicogna bianca.

Durante le osservazioni del 7 luglio scorso realizzate grazie all’organizzazione rigorosa di Sefora Di Nucci coordinatrice regionale del progetto di ricerca, finalmente ne è stata accertata la presenza con una serie di ottime immagini e video del fotografo Sandro Barile. L’individuo fotografato è un animale adulto caratterizzato da una condizione delle penne remiganti sicuramente diversa da quelle delle cicogne molisane, per questi ed altri motivi si ritiene pertanto che si tratti di un animale diverso e nidificante.

Nei prossimi giorni sono programmate ulteriori ricerche senza mai indicare, per motivi di tutela, le località delle osservazioni.

Purtroppo al momento di gioia degli attivisti della Soa è seguita una forte preoccupazione per la sopravvivenza della specie e di tanti uccelli rapaci che nidificano in quelle aree come i nibbi reali e bruni, i pecchiaioli e i bianconi.

In tutto l’entroterra Vastese i territori più integri nei comuni di Furci, Cupello, Palmoli, Liscia, San Buono, Carpineto Sinello e altri dove da tempo ed a fatica sono in corso attività di turismo ed agriturismo sono interessati da nuovi progetti di campi eolici con la previsione di costruzione di decine di turbine alte 105 metri (come un grattacielo di 35 piani ) con pale di 75 metri di lunghezza, oltre a nuove strade, enormi piazzole in cemento armato di oltre 1000 metri quadrati.

L’obiettivo del recente Decreto Ministeriale del 21 Giugno 2024 secondo il quale in Abruzzo si dovranno produrre almeno 2 gw nuovi di energie da fonti rinnovabili sicuramente è condivisibile ma secondo la Stazione Ornitologica Abruzzese i nuovi insediamenti dovranno necessariamente essere localizzati evitando ogni possibile danno all’ avifauna, all’ ambiente naturale ed al paesaggio, come peraltro chiesto anche dalla CE e dalla Convenzione di Bonn alla Regione Abruzzo. Per questi motivi la Soa insieme ad altre associazioni ed a molti comuni chiederà alla Regione di individuare subito le aree non idonee alla installazione di aereogeneratori.