Doniamo una coperta agli animali ospiti dei rifugi Lega del Cane e riscaldiamo il loro inverno

Gli animali nei rifugi, seppur supportati da amorevoli volontari, necessitano di attenzioni e possibilmente di una famiglia che li accolga. Per migliorare la loro permanenza in canile, Lndc Animal Protection lancia un appello a tutte le persone di buon cuore per donare vecchie coperte e trapunte, così da riscaldare l’inverno degli animali ospitati nei rifugi Lega del Cane.

Non bisogna far altro che recarsi nel rifugio più vicino e portare le coperte inutilizzate.

La sede più vicina a Chieti è il canile rifugio di Francavilla al Mare.

Inoltre in Abruzzo ci sono altre sedi, quali Pescara, Silvi, Teramo e L’Aquila.