Con il cane in spiaggia: le regole da rispettare al mare

Partire in estate vuol dire anche trascorrere le vacanze con il proprio amico a quattro zampe, ma bisogna sempre essere rispettosi di determinate regole e limitazioni. Oltre ad affrontare il viaggio nel modo più confortevole possibile, andare al mare con il cane comporta diritti e doveri. Vediamo come fare le vacanze con il pet rispettando le regole.

Cani in spiaggia libera e privata

Ci sono delle norme da rispettare quando si vuole accedere con il proprio cane a una spiaggia libera o privata.

Per accedere alla spiaggia libera bisogna prima informarsi se ci sono limitazioni comunali, regionali o della capitaneria di porto che vietano del tutto o limitano a specifici orari o zone la presenza dei cani in spiaggia.

In caso di divieto, questo deve essere segnalato da cartelli ben visibili in cui si riporta l’ordinanza e le motivazioni del divieto.

Ricordiamo che le limitazioni non valgono se si tratta di un cane da accompagnamento o di salvataggio.

Anche in spiaggia il cane deve sempre stare al guinzaglio o avere la museruola.

Per quanto riguarda l’accesso alla spiaggia privata, sarà il proprietario dello stabilimento a decidere se ammettere o meno l’ingresso del cane. Eventualmente dovrà allestire un’area pet.

Regole da seguire col cane in spiaggia

Informarsi. Prima di scegliere la postazione dell’ombrellone in spiaggia, informarsi con i vicini se il cane può creare problemi.

Rassicurare il pet. In un ambiente nuovo, il cane potrebbe agitarsi.

Tenerlo al guinzaglio.

Non stressare il cane.

Paletta e sacchetti. Sono sempre indispensabili in caso di bisogni.

Giocare. È necessario farlo giocare in sicurezza.

Scaricare le energie. Utili le passeggiate.

Bagno. Bisogna asciugarlo quando esce dall’acqua, così eviterà di scrollarsi bagnando tutti i bagnanti vicini.

Come proteggere il cane dal caldo

Sole e afa possono disturbare il cane fino ad arrecare seri danni, come il colpo di calore. Mai portare il cane in spiaggia nelle ore più calde e munirsi sempre di borracce, ciotole per cibo e acqua. Anche dell’ombrellone per tenere il cane all’ombra, meglio ancora se su tappetini refrigeranti.

Giochi in spiaggia

Ci sono diversi giochi che si possono fare con il proprio cane al mare. Eccone alcuni:

Legnetti: il più classico dei giochi non poteva di certo mancare questa estate. Basta prendere un pezzo di legno e stimolare il cane a rincorrerci. Una volta preso il legnetto, possiamo provare noi a rincorrerlo e ad acciuffare il bastoncino;

Nascondino : il gioco che ha accompagnato la nostra infanzia può diventare un’attività divertente anche in spiaggia. In questo caso non saremo noi a nasconderci, ma il suo gioco o la copertina preferita. L’ideale è metterlo sotto la sabbia e il pet non vedrà l’ora di scavare per trovarlo;

: il gioco che ha accompagnato la nostra infanzia può diventare un’attività divertente anche in spiaggia. In questo caso non saremo noi a nasconderci, ma il suo gioco o la copertina preferita. L’ideale è metterlo sotto la sabbia e il pet non vedrà l’ora di scavare per trovarlo; Saltare le onde : tutti i cani amano l’acqua e per rendere l’esperienza ancora più divertente, quando il mare è calmo possiamo saltare insieme le onde del mare. Equipaggiati con un giubbotto di salvataggio ogni volta che l’acqua si avvicina possiamo saltare e Fido si sentirà felice di fare un’attività in nostra compagnia;

: tutti i cani amano l’acqua e per rendere l’esperienza ancora più divertente, quando il mare è calmo possiamo saltare insieme le onde del mare. Equipaggiati con un giubbotto di salvataggio ogni volta che l’acqua si avvicina possiamo saltare e Fido si sentirà felice di fare un’attività in nostra compagnia; Caccia in acqua: la variante acquatica del riporto è un ottimo modo per insegnare ai cani a nuotare e per rinfrescarsi durante le giornate particolarmente calde. Non dobbiamo fare altro che lanciare una pallina non troppo lontano in acqua e il cane, sotto il nostro sguardo attento, potrà correre a recuperarla e riportarla.

Spiagge dog friendly

Vediamo ora quali sono le spiagge in provincia di Chieti e in Abruzzo:

Chieti

Bau beach Lido Sabbia d’oro

Il Pirata Lido

Bagni Maristella

Pescara

La Playa

La Prora Beach village 41

Spiaggia libera (Montesilvano)

