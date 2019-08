Unibasket Lanciano, partita la nuova stagione dei rossoneri

È ufficialmente cominciata ieri, in un caldo pomeriggio di agosto, la stagione sportiva dell’Unibasket Lanciano con l'inaugurazione della nuova sede in Via Caporali.

Il campionato di Serie C Gold 2019/2020 prenderà il via il prossimo 29 settembre con un'altra novità: le divise sociali saranno rossonere per mantenere ancora più vivo il legame con la città, tema questo a cui è particolarmente legato il presidente Carlo Valentinetti.

“Spero che gli sportivi lancianesi ci sosterranno in una stagione che si prospetta dura ma esaltante - dopo la sfortunata semifinale dello scorso anno continua - abbiamo allestito una squadra importante che ci auguriamo possa lottare per un obiettivo importante”.

Tra gli ospiti della serata non sono mancati il primo cittadino Mario Pupillo e i ragazzi del gruppo di tifosi “Anxa Rebels” che in concomitanza dell’amichevole del Lanciano Calcio 1920, non hanno voluto far mancare il loro saluto a capitan Alex Martelli e soci, a conferma dei buoni frutti della politica di avvicinamento tra basket e calcio, avviata durante la scorsa stagione.

Dopo le foto ed i saluti di rito, la squadra si è ritrovata questa mattina per l’inizio della preparazione atletica e tecnica che proseguirà con una doppia seduta giornaliera per tutta la settimana, al Palazzetto dello Sport e alla vicina pista d’atletica.

Non mancheranno per gli sportivi della pallacanestro frentana, le occasioni per vedere da vicino la truppa del coach Claudio Corà: diversi infatti sono gli appuntamenti pre campionato confermati. Si inizia mercoledì 4 Settembre alle 18 per l’amichevole interna contro la Torre Spes, mentre sabato 7 sempre alle 18 il Lanciano sarà di scena al Palatricalle di Chieti per la sfida ai padroni di casa della Teate Basket.

Nei giorni delle feste patronali cittadine ci sarà invece un importante torneo che vedrà il Lanciano testarsi con altre tre società cestistiche abruzzesi, mentre gli ultimi due incontri amichevoli prima dell’inizio del campionato, ci saranno in casa giovedì 19 alle 19 e 30 contro il Silvi Basket e sabato 21 a Civitanova Marche, dove alle 18 i frentani sfideranno i padroni di casa della Rossella Virtus Civitanova Basket.