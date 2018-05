La grande domenica della scherma: a Chieti c'è il trofeo "Achille d'Oro"

Domenica 27 maggio è il giorno dei grandi campioni della scherma. Una festa sportiva aperta anche agli atleti più piccoli che si ritroveranno a Chieti per il trofeo Achille D’Oro.

A partire dalle ore 10.30, con ingresso libero, le sfide animeranno il palazzetto di Colle dell’Ara per l’intera giornata. Attesi schermidori da tutta la penisola. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sul sito www.anygivensunday.it, media partner dell’evento.

Cinque saranno le categorie coinvolte. Previsto un open aperto agli atleti dai 14 anni in su, per la spada maschile e la spada femminile ed un torneo prime lame (aperto ai nati nel 2008 e 2009) per le specialità spada, fioretto e sciabola.

La manifestazione ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di gara satellite da parte della federazione italiana scherma. Il trofeo "Achille d’Oro" ha anche un risvolto turistico, dato che i tanti atleti provenienti da fuori regione, parteciperanno a visite guidate presso il museo d’arte Costantino Barbella. La manifestazione è inserita nel calendario degli eventi del maggio teatino ed è organizzata dalla società Teate Scherma.

Al trofeo è abbinato un concorso fotografico a partecipazione gratuita, aperto a tutti i non professionisti dai 18 anni in su, che vorranno scattare immagini durante le gare.

Una giuria di esperti sceglierà, a proprio insindacabile giudizio, il vincitore, che riceverà un premio. La giuria selezionerà inoltre gli scatti migliori, che verranno esposti all'interno del comune di Chieti.

La manifestazione sarà anticipata, nel pomeriggio di sabato 26 maggio, dalla qualificazione regionale del trofeo Coni, sempre organizzata da Teate Scherma e che si svolgerà nel palazzetto di Colle dell’Ara. Il trofeo prevede ogni anno il coinvolgimento di una categoria differente: quest'anno sono stati selezionati i nati nel 2005, che si sfideranno per rappresentare l'Abruzzo alla fase nazionale che si svolgerà ad Ancona nel mese di settembre.