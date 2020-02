Teate Scherma, seconda prova interregionale a Roma: i piazzamenti

Seconda prova interregionale per la Teate Scherma di Chieti. La sfida sulle pedane allestite nel bocciodromo Eur city di Roma comprendeva gli atleti under 14 di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Per quanto riguarda l'under 14 Bianca Falcone ha ottenuto un settimo posto nella categoria Giovanissime (classe 2008).

L'atleta tesserata Teate Scherma ha sfiorato l'accesso alla semifinale. Bianca Falcone conferma migliora il suo ranking dopo l'ottavo posto conquistato nella prima prova interregionale, che si era svolta a novembre ad Ariccia.

Per quanto riguarda gli altri atleti della Teate Scherma: diciottesimo piazzamento conquistato da Beatrice Iezzi nella categoria Bambine (classe 2009) e ventunesimo raggiunto da Victoria Supplizi, sempre nella stessa categoria.

In crescita la gara condotta da Benedetta Del Papa nella categoria Allieve (classe 2006) e segnali più che positivi dagli esordi agonistici di Sergio Fraticelli (categoria Ragazzi - classe 2007) e Lorenzo De Frenzi (categoria Maschietti - classe 2009).

Domenica 9 febbraio a scendere in pedana saranno invece gli "Assoluti" dellaTeate Scherma, impegnati a Pescara nella seconda prova regionale di Spada individuale: per i bambini il prossimo appuntamento è sempre a Pescara, per il campionato regionale Gpg.