Teate Scherma, giovane atleta sul podio nell'Interregionale

Si apre alla grande il 2019 per Teate Scherma, che inizia l'anno nuovo con un'atleta sul podio nell'Interregionale GPG che si è svolta ieri a Roma. Bianca Falcone, categoria Spada Bambine, si è classificata infatti ottava nella competizione.

La gara in oggetto è la seconda prova Interregionale GPG delle tre in programma nel corso della stagione agonistica. Le regioni coinvolte sono Lazio, Umbria, Marche e naturalmente Abruzzo. Le quattro realtà geografiche schierano in pedana gli atleti Under 14 del rispettivo territorio, tutti a caccia di una coppa. L’obiettivo è stato centrato da Teate Scherma nella categoria Bambine, che coinvolge le ragazze nate nel 2008, al loro primo anno di agonismo. Nella scherma, ricordiamo, il podio comprende i primi 8 classificati.

E proprio ottava si è piazzata Bianca Falcone, in questa occasione portacolori della compagine teatina insieme alla compagna di squadra Arianna Bevilacqua.

Il risultato di Bianca è giunto al termine di una gara condotta con sicurezza ed esperienza, in cui la rappresentante dell’Onda Verde Teate Scherma ha saputo gestire al meglio assalti contro avversarie diverse per stile e caratteristiche fisiche. Un po’ di rammarico per la semifinale sfumata per una stoccata a pochi secondi dallo scadere del tempo, dopo un assalto che si è mantenuto equilibrato per tutta la sua durata, ma resta la soddisfazione per l’ottimo risultato di un’atleta che ha finora dimostrato, gara dopo gara, una crescita costante nella scherma.

Non è invece riuscita ad esprimersi al meglio del suo potenziale, in questa competizione, Arianna Bevilacqua, anche lei presente nella categoria Bambine Spada. Per lei, comunque, un ventottesimo posto e la consapevolezza di poter raggiungere risultati migliori nei prossimi appuntamenti agonistici.

Grande soddisfazione da parte di tecnici e dirigenti presenti alla gara. Archiviato il primo risultato del 2019, si torna al lavoro in sala scherma per preparare i prossimi impegni agonistici: il 10 febbraio scenderanno in pedana gli Assoluti, a caccia di un titolo regionale, e il 3 marzo sarà la volta dei non vedenti.