Teate Scherma: Eloisa Capone è campionessa regionale di Spada

Mattinata di stoccate, emozioni e grande agonismo quella di oggi, al PalaFebo di Pescara, per la società Teate Scherma, impegnata nella seconda prova regionale di Spada Maschile e Femminile Assoluti.

In pedana una Teate Scherma in grande spolvero, che ha partecipato con una squadra numerosa e agguerrita e ha centrato il podio in entrambe le categorie, conquistando l'oro nel Femminile e l'argento nel Maschile.

A laurearsi campionessa regionale è infatti Eloisa Capone, che ha condotto una gara sicura e precisa, sconfiggendo tutte le avversarie e salendo infine sul gradino più alto del podio. Capone ha conquistato così la qualificazione alla fase nazionale che si svolgerà a Caorle e ha ribadito il primato regionale conquistato già a settembre a Sulmona nel corso della prima prova regionale.

Grande soddisfazione anche per la compagna di squadra Natalì Cerasa che, dopo una gara in crescendo, si è classificata terza.

Subito ai piedi del podio Lara Clivio, che ha conquistato la quinta posizione. Di poco fuori dalla zona medaglia anche Sofia Di Bartolomeo, che ha concluso la gara decima.

Grande partecipazione per i portacolori teatini anche nella gara maschile, dove il miglior risultato è stato raggiunto da Stefano Pantalone che, dopo una gara più che positiva si è arreso solo in finale, salendo sul secondo gradino del podio e centrando la qualificazione alla prova nazionale di Caorle.

Più in basso, ma ancora in zona medaglia i compagni di squadra Alessio Ponente e Giorgio Marasca, rispettivamente sesto e settimo. Appena fuori dagli otto Simone Galvan, classificatosi nono; Riccardo Zappacosta e Matteo Pio Di Bari hanno conquistato rispettivamente la dodicesima e la tredicesima posizione.

Gara più che positiva, quindi, per l'Onda Verde Teate Scherma, appena una settimana dopo il settimo posto conquistato da Bianca Falcone nell'under 14 a Roma. La squadra, a metà della stagione agonistica, si dimostra in crescendo e pronta a conquistare ancora importanti successi negli appuntamenti della seconda fase di gare.