Teate Scherma, buona la prima: sul podio ad Ariccia nella prima prova under 14

Un sabato di grande scherma e ddisfazioni quello che si è svolto ad Ariccia il 2 novembre 2019. La cittadina laziale è stata teatro infatti della prima prova interregionale GPG di scherma. La competizione, riservata agli atleti under 14 provenienti da Lazio, Abruzzo, Campania, Marche e Umbria, si è svolta per tutto il weekend e nella giornata di sabato sono stati gli spadisti a scendere in pedana.

Grandi risultati per Teate Scherma, che ha risposto all'appello con una delegazione tutta al femminile ed è riuscita a salire sul podio nella categoria Giovanissime, con l'atleta Bianca Falcone.

La spadista classe 2008 ha condotto una gara in crescendo, cedendo infine solo contro la vincitrice della competizione. Il risultato finale è un importante 8° piazzamento, che apre le porte ad una stagione che si preannuncia interessante.

Nella stessa categoria, da segnalare il 24° posto conquistato da Arianna Bevilacqua, che apre così la stagione con sensazioni che lasciano ben sperare per il prosieguo.

Positivi i risultati anche nelle altre categorie in gara: nella categoria unificata Ragazze-Allieve, Benedetta Del Papa ha conquistato la 45^ posizione e Sara Galanti la 54^.

Nella categoria Bambine la portacolori Teate Scherma Victoria Supplizi ha chiuso la gara in 36^ posizione.

Dopo i recenti successi degli Assoluti, quindi, anche gli under 14 aprono la stagione alla grande.