Teate Basket, ufficializzato il calendario del campionato. Coach Sorgentone: "Dobbiamo partire subito forte"

Con la pubblicazione dei calendari prende ufficialmente forma il campionato di serie B per la Teate basket. La formazione teatina partirà dal PalaLosito di Corato (domenica 7 ottobre) contro la locale formazione neopromossa. Seguiranno due match casalinghi consecutivi contro l’altra neopromossa Campetto “Luciano Mosconi” Ancona (14/10) e, soprattutto, il derby contro l’Amatori Basket Pescara (21/10), appuntamento tanto atteso nelle due città distanze pochissimi chilometri. Subito arriviamo alla prima delle due infrasettimanali, che sarà in terra marchigiana contro la Virtus Civitanova Marche (mercoledì 24, ore 21). Il PalaLeombroni tornerà di scena nella 5° giornata contro la Janus Fabriano, compagine di grandi tradizioni e che, dopo la salvezza ai playout grazie anche al nostro “Poppy” Gialloreto, ha costruito un buon roster quest’anno (28/10). Gli altri derby sono in programma in l’11/11 in casa con la Globo Campli (11/11), il 16/12 sempre in casa con Giulianova Basket 85 e nel pre- natalizio del 23/12 a Teramo.

Le due lunghissime trasferte calabresi sono previste il 9/12 a Lamezia Terme (altra neopromossa) ed il 17/3/2019 a Catanzaro. Il calendario ha riservato la schiacciasassi San Severo alla penultima: 30/12 a Chieti e 14 aprile in Puglia. Epilogo, chissà se ancora decisivo per un piazzamento in classifica, in casa contro Porto Sant’Elpidio sabato 20 aprile alle ore 20:30, serata in cui si giocherà in contemporanea su tutti i campi. Domenica 3 marzo 2019 campionati fermi per la disputa delle “Final Eight” di Coppa Italia, alle quali saranno ammesse le prime due di ognuno dei quattro gironi al termine dell’Andata (domenica 6 gennaio).

"Avremo una partenza bella tosta perché a Corato - spiega coach Sorgentone - a seguire avremo due gare interne, di cui la seconda contro l’Amatori che sarà un vero super derby contro una formazione che ritengo essere tra le meglio costruite a ridosso di San Severo che, almeno sulla carta, oggi è in grado di fare un campionato a sé. E' assolutamente importante prepararsi al meglio per farsi trovare subito pronti per poter mettere fieno in cascina".