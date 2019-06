La Teate Basket piazza il primo colpo sul mercato: arriva Massimiliano Sanna

La Teate Basket mette a segno il primo colpo di mercato per la nuova stagione. Dalla Virtus Arechi Salerno arriva Massimiliano Sanna a rinforzare la compagine teatina.

Torinese di nascita dopo il primo contatto con la palla a spicchi a Biella, Sanna passa a Casal Monferrato, società nella quale ha concluso la sua formazione giovanile approdando in prima squadra fino all’esordio in Serie A2. Nel 2008/09 passa a Fossombrone in DNA dove inizia a farsi notare sul panorama nazionale chiudendo la stagione con percentuali incoraggianti. L’anno successivo (09/10) veste la canotta di Valenza in Serie B Dilettanti prima del trasferimento in Toscana nella quale sosta per un quadriennio prima a Firenze (2010/12) e poi a Cecina (2012/14) sempre in Serie B. La maturazione del suo gioco spinge la Poderosa Montegranaro ad inserirlo in un roster competitivo e costruito per dominare il campionato. La chiamata al “piano superiore” non tarda ad arrivare con Tortona che lo ingaggia nella stagione 2016/17. L’anno successivo viene firmato da Bergamo Basket 2014 ma con la canotta giallonera disputa solo la prima parte del campionato: infatti la Virtus Arechi Salerno irrompe sul mercato di riparazione e lo porta sulla costa con l’obiettivo di raggiungere la promozione. Il biennio in terra campana l’ha visto esplodere a livello di rendimento in entrambe le fasi del gioco.

Queste le prime dichiarazioni del nuovo acquisto teatino:

“Sono felicissimo di approdare a Chieti e di farlo al termine di una trattativa lampo perché la Società ha dimostrato subito di volermi e questo è un elemento per me importante, assolutamente non da tutti. Dopo la serie tostissima di semifinale, ho apprezzato l'intensità e la solidità del sistema di coach Piero Coen, e sono contento di lavorare con lui"