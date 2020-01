Teate Basket, biancorossi in cerca di conferme a Faenza

Confermare la bella prestazione di domenica contro Piacenza e portare a casa la vittoria. Questo l’obiettivo della Teate Basket che squesta sera (ore 20,30), a Faenza, affronta la Rekico di coach Massimo Friso.

Il tour de force dell’ultima settimana di gennaio, si concluderà domenica prossima con il big match casalingo contro la capolista Cento, passa dunque per l’ostica trasferta nella città della ceramica, che può vantare su una formazione arrembante, minutaggi distribuiti ed un’età media molto bassa. Gli uomini di Sorgentone dovranno provarle tutte per cercare di dare continuità ai risultati, cercando di carburare anche in trasferta dove ha vinto solo 2 (Montegranaro e Teramo) delle 9 gare disputate.

La formazione neroverde parte con uno starting five che vede l’esperto Giovanni Bruni in regia, Simon Anumba in guardia, l’ala Marco Petrucci, mentre nel pitturato giocano Edoardo Tiberti e l’altro giocatore esperto del roster Giorgio Sgobba. Dalla panchina escono: Michele Rubbini (1999) e Francesco Oboe (2000) per cambiare gli esterni, insieme all’ala Calabrese e Mattia Zampa che solitamente giocane meno ed i 210 cm di Klyuchnyk per dar fiato ai lunghi. In sostanza un roster molto “fresco” quello a disposizione del veneto Friso, che avrà sicuramente patito meno a recuperare dopo le ravvicinate fatiche di domenica nel derby contro Cento, giocato per altro nella vicina San Lazzaro di Savena.