Chieti fa il pieno con i campionati nazionali di pattinaggio artistico: vince l'Asd Fiumicino

Grande successo di pubblico per i campionati nazionali di Pattinaggio artistico, ospitati a Chieti da giovedì a domenica scorsi, organizzati dal Centro Nazionale Sportivo Libertas per la stagione sportiva 2018 con la collaborazione del Centro Regionale Sportivo Libertas Abruzzo e con l’organizzazione tecnica dell’Asd Sammi Skate di Chieti.

Le gare si sono svolte nel al Palatricalle Sandro Leombroni e nel palazzetto dello sport di Santa Filomena, registrando la presenza di oltre 2000 spettatori.

Numeri positivi per la manifestazione, per la prima volta in Abruzzo: sono arrivati nel capoluogo teatino oltre 600 atleti e più di 800 persone che hanno riempito le strutture della città e quelle dei dintorni.

Sono stati quattro giorni di gare di altissimo livello, con atleti appartenenti a circa 40 società di dieci regioni d’Italia, che hanno fatto registrare prestazioni di ottimo rilievo. La classifica finale ha visto il successo dell’Asd Fiumicino, che ha preceduto nell’ordine Asd Jolly Pescara e Asd Skate Papillon Napoli.

Nelle parole del presidente Regionale Libertas Abruzzo, Massimiliano Milozzi, tutta la soddisfazione per la buona riuscita dei campionati:

Il bilancio finale della manifestazione è sicuramente positivo in quanto c’è stato un grande successo di pubblico sia al Pala Santa Filomena che al Pala Leombroni. La cittadinanza di Chieti ci è stata molto vicina: oltre alle famiglie dei partecipanti e all’entourage delle varie società ci sono stati tanti teatini presenti presso i palazzetti. Il livello delle gare è stato altissimo: abbiamo visto esibizioni spettacolari e di qualità tecnica elevata. Abbiamo avuto con noi anche la pluricampionessa mondiale Debora Sbei che ha dato maggior lustro ai campionati portando sue atlete a Chieti. Ci tengo a ringraziare tutto il mio staff senza il quale non sarei riuscito ad organizzare questa grande manifestazione che ci ha portato via tante energie, ma ci ha regalato altrettante emozioni e soddisfazioni. Sono molto soddisfatto di come sono andate le cose. Già dai Campionati nazionali di Atletica il presidente Musacchia ci aveva dato fiducia e ce l’ha ridata anche quest’anno lodando l’organizzazione.

Anche Lucina Luchetti, responsabile regionale Pattinaggio Libertas, è decisamente soddisfatta dei risultati raggiunti nei quattro giorni di gare:

Il bilancio è molto positivo, abbiamo visto atleti di altissimo livello. La competizione ha raggiunto in alcuni momenti una qualità paragonabile a quella di un campionato federale: siamo molto contenti, sia per la preparazione dei ragazzi che per l’adesione delle società arrivate da tutta Italia che ci hanno chiesto di organizzare ulteriori campionati nazionali soprattutto per i gruppi e il pattinaggio spettacolo. Siamo dunque felici per il gradimento che ha avuto questo primo esperimento a Chieti e speriamo di riproporlo: risulta decisamente buono avere manifestazioni così nel capoluogo teatino anche per le società che arrivano dal sud, in quanto Chieti è più vicina e raggiungibile rispetto a località del nord per loro. Il lavoro è stato tanto, ci siamo prodigati con tutto lo staff per dare la possibilità ai ragazzi di gareggiare al meglio.

Il presidente Libertas Nazionale, Guglielmo Petrosino, ha voluto lasciare infine una bella testimonianza di stima nei confronti di Massimiliano Milozzi e della città di Chieti: