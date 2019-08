Stadio Angelini, arrivano i fondi per la manutenzione: stanziati 265mila euro

Nell'ambito dei fondi Par-FSC Abruzzo 2007-2013, sono state stanziate risorse pari a circa 265mila euro per interventi di impiantistica sportiva, finalizzate ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo “Stadio Guido Angelini” di Chieti. Lo ha annunciato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.

Attualmente il Chieti calcio non può, infatti, disputare le gare interne nel proprio stadio.

„Un intervento necessario per il ripristino del sistema d’irrigazione e del manto erboso, per avere una qualità del terreno adeguata al campionato che la squadra di calcio neroverde dovrà affrontare e per rispondere agli standard richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti.“