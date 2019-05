Softball serie B: l’Atoms’ Chieti chiude il girone di andata al primo posto

Con la doppia vittoria di sabato scorso contro la Fiorentina (5-4 e 14-7), l’Asd Atoms’ Chieti chiude il girone di andata del Campionato di serie B, in testa al girone Abruzzo-Emilia Romagna-Toscana. Un piccolo record per la squadra del presidente Luigi Salvatore che contro le toscane, ultime in graduatoria, ha firmato il settimo successo stagionale.

Ma nonostante la sfida testa-coda, i due incontri sono stati più equilibrati del previsto, soprattutto gara 1, vinta dalle teatine per una sola lunghezza e all’ultima ripresa. L’Atoms’ parte sotto nello score, subendo due punti al primo inning, ma poi è bravo a tornare in partita e a ribaltare il punteggio: merito della buona prestazione della lanciatrice/esterno Giorgia Di Santo, che firma un fuoricampo interno e poi ruba casa base sul punto decisivo.

Scorre via senza problemi gara 2: domina in pedana il pitcher Anna Salvatore, che firma una no-hit, non concedendo valide alle avversarie. Merito anche di un attacco implacabile, capace di mettere a referto 10 hit.

Terminato il girone di andata, ora la serie B osserva un turno di riposo. L’Atoms’ torna in campo sabato 25 maggio (ore 18) a Chieti, per l’ultima gara casalinga, contro il Valmarecchia.

Il Chieti è sceso in campo con: Di Santo, Diana, Salvatore (D’Aviero), Capitanio, Del Sindaco, Di Primio, Gigante, Marcone, Staffieri M. (Staffieri V., Iurino).