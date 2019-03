A San Salvo va in scena il trofeo "Apnea Team Abruzzo"

Presentato il I Trofeo Apnea Team Abruzzo, che si svolgerà domenica nella piscina comunale ’Tano Croce’ di San Salvo. A raccontare cosa sia l’apnea e la realtà dell’Apnea Team Abruzzo ci ha pensato il capitano della squadra Toni Di Gregorio, il quale ha snocciolato le tappe che hanno portato il team a diventare una splendida realtà di tutto il territorio. Tanti trofei, tante medaglie e tante gare ivi compresi i campionati italiani indoor. ‘L’Apnea Team Abruzzo ha iniziato la sua attività agonistica nell’ottobre del 2014 e nella prima gara schieravamo solo 7 atleti. Domenica ne avremo in acqua ben 25’, ha detto Di Gregorio, che ha ricordato il filo conduttore che lega i componenti il Team ‘continuo aggiornamento, impegno, passione e sinergia di gruppo’. La parte del I Trofeo Apnea Team Abruzzo, realizzato sotto l’egida della FIPSAS e che rappresenta il primo caso nelle regione Abruzzo , è stata demandata alla spiegazione di Danilo Spadaccini, il primo dei cinque primatisti ed atleti di categoria élite regionali che la squadra oggi può vantare tra le sue fila. "Si tratta di un Trofeo di Apnea indoor nelle discipline dinamica senza attrezzi e dinamica con attrezzi (pinne o monopinna) valido come qualificazione ai Campionati italiani indoor – ha detto Danilo – Trofeo che vedrà la partecipazione di ben 54 atleti e 6 squadre. L’atleta più distante proviene dal Piemonte, quello più meridionale dalla Puglia. Numeri che fanno di quella di domenica una manifestazione di livello. Per le gare di categoria – ha aggiunto - vi è il limite metrico senza il quale non ci si può garantire il passaggio alla categoria superiore. La vittoria va all’atleta che raggiunge il limite nel tempo più vicino a quello dichiarato. Nella categoria élite vince, invece, chi raggiunge la distanza metrica maggiore".

Gradita ospite della manifestazione sarà l’atleta della nazionale italiana Tiziana De Giulio, campionessa e primatista italiana di apnea dinamica monopinna, tre medaglie agli ultimi campionati mondiali. L’inizio delle gare del I Trofeo Apnea Team Abruzzo è fissato per domenica alle 13

Questo il commento della sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha aggiunto "Sono rimasta affascinata da questa disciplina sportiva che oltre a una preparazione fisica impone una preparazione mentale specifica. Con vero piacere accogliamo la manifestazione sportiva".