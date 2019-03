Ritmica, Armonia d'Abruzzo medaglia d'argento in A1

Si è concluso a Ferrara il campionato di serie A1 di ginnastica ritmica. Secondo posto per l’Armonia d’Abruzzo (Alessia Russo, Eva Gherardi, Caterina Allovio, Vlada Nikolchenko) con un punteggio di 345.050. Il campionato è stato vinto dalla Faber Fabriano con 366.950 punti.

"Uno speciale apprezzamento - ha commentato il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio - va ad Anna Mazziotti e Germana Germani per la professionalità con la quale continuano a portare il nome di Chieti in giro per il mondo".