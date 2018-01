Si alza il sipario sulla GM Europa Ovini Vini Fantini

Il Teatro Marrucino di Chieti ha ospitato la presentazione del team Under 23 GM Europa Ovini Vini Fantini, congiunta con quella della squadra professionistica NIPPO Vini Fantini Europa Ovini. Inizia quindi dall’Abruzzo un progetto fortemente localizzato in questa regione, con l’obiettivo di far crescere le giovani promesse del ciclismo. Il GM Europa Ovini Vini Fantini sarà vivaio del team Professional, e un’importante vetrina per tutti i ragazzi che fanno arte dell’organico.



Alla presentazione non sono mancati importanti ospiti provenienti dal mondo dello sport e altre autorità, come i disegnatori arbitrali Nicola Rizzoli ed Emidio Morganti, l’assistente arbitro Elenito Di Liberatore, il senatore Antonio Razzi, la senatrice Federica Chiavaroli e tanti altri nomi importanti che non sono voluti mancare al battesimo di questo nuovo progetto abruzzese.





“Unione” è il termine che sintetizza nel modo migliore tutta la cerimonia di presentazione. L’unione di intenti di Gabriele Marchesani e Valentino Sciotti ha portato alla nascita di un progetto unico al mondo: una squadra professionistica che può vantare sia su un vivaio Under 23 che su un vivaio Juniores, un autentico progetto di filiera nato per permettere ai giovani corridori di mettersi in evidenza.

“Come ho già avuto modo di ribadire nel corso degli ultimi mesi, questo è un progetto diventato realtà - afferma Gabriele Marchesani, presidente del team GM Europa Ovini Vini Fantini - dopo tre anni nella categoria Continental l’azienda da me diretta è diventata partner della NIPPO Vini Fantini e abbiamo creato una squadra di giovani talenti. Sono sicuro che saranno valorizzati nel modo migliore e che ci potremo togliere delle belle soddisfazioni”.

Durante la serata, il GM Europa Ovini Vini Fantini ha fatto una donazione alla AGEOP Onlus, associazione che si occupa da 35 anni di accogliere e assistere i bambini malati di tumore e le loro famiglie. La donazione è stata effettuata insieme al designatore degli arbitri Nicola Rizzoli.



La squadra Under 23 GM Europa Ovini Vini Fantini sarà diretta dai direttori sportivi Dmitry Nikandrov e Luigi D’Ortona. L’organico è composto da Matteo Rotondi, i gemelli Leonardo e Francesco Canepa, Andrea Di Federico, Donatello Viola, Luigi Acampora, Lorenzo Scipione e Federico Mammarella.