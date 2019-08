Podismo, Alberico Di Cecco si aggiudica il Trofeo città di Crecchio

Oltre 600 i partecipanti alla gara di podismo partiti da piazza Castello, che ha visto anche la presenza della fanfara dell’Arma dei carabinieri. I podisti hanno percorso un circuito di 2,1 chilometri a giro da ripetere tre volte e mezzo per un totale di 8,1 km. Nel primo giro il più veloce è stato Domenico Caporale, poi raggiunto da Di Cecco, Alessio Bisogno e Anthony Scarinci. La svolta al terzo giro, con Di Cecco che ha staccato il gruppo, tagliando il traguardo in piazza San Salvatore in 27’35’’, davanti a Scarinci (27’51’’) e Bisogno (28’37’’). Tra le donne vince Marika Monaldi dell’Unione Atletica Abruzzo davanti a Sara Di Prinzio della Runners Chieti e Francesca Zulli dei Podisti Frentani.



Classifica maschile. 1) Alberico Di Cecco 27’35’’ (Asd Vini Fantini); 2) Anthony Scarinci 27’51’’ (Asd Vini Fantini); 3) Alessio Bisogno 28’37’’ (Passologico); 4) Davide Ricciutelli 29’15’’ (Asd Tocco Runner); 5) Domenico Caporale 29’19’’ (Runners Chieti); 6) Francesco Raia 29’37’’ (Podistica New Castle Castelnuovo Vomano); 7) Marco Mancini 29’37’’ (Asd La Sorgente); 8) Michele Perta 30’04’’ (Asd Daunia Running); 9) Giovanni Viti 30’17’’ (Asd Podistica Vasto); 10) Valerio Tardivo 30’18’’ (Asd Atri); 11) Matteo Battistella 30’18’’ (Asd La Sorgente); 12) Marco Di Tommaso 30’23’’ (Runners Chieti); 13) Matteo Tenaglia 30’32’’ (Asd Vini Fantini); 14) Andrea Paradisi 30’34’’ (Asd Atri); 15) Luca Maiorani 30’36’’ (Asd New Castle Castelnuovo Vomano); 16) Matteo Mascherin 30’56’’ (Hroberts Running Team); 17) Pino Di Francesco 31’ (Asd Runners Pescara); 18) Luca Alberto Mincioni 31’03’’ (Podistica Alba Adriatica); 19) Angelo Tracanna 31’14’’ (Runners Chieti); 20) Vincenzo Del Villano 31’39’’ (Asd Podistica San Salvo).



Classifica femminile. 1) Marika Monaldi 33’12’’ (Asd Unione Atletica Abruzzo); 2) Sara Di Prinzio 33’49’’ (Runners Chieti); 3) Francesca Zulli 34’16’’ (Podisti Frentani); 4) Barbara Mariano 35’34’’ (Gp Petruzzi Teramo); 5) Nella Patrizia Ruberto 37’09’’ (Runcard); 6) Daniela Romilio 37’49’’ (Asd Vini Fantini); 7) Chiara Martina 38’06’’ (Asd Vini Fantini); 8) Valentina Palermo 38’13’’ (Asd Vini Fantini); 9) Erika Lanciano 38’57’’ (Runners Pescara); 10) Lorella Bassani 39’22’’ (Runners Chieti).