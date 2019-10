Piane d’Archi, Alberico Di Cecco vince il memorial Massa

Alberico Di Cecco è il vincitore del 6° trofeo Podistico Piane d'Archi memorial Mario Massa. Il runner della Vini fantini si è imposto nela manifestazione che si è svolta ieri domenica a Piane d'Archi. Il percorso prevedeva una gara di 11,2 chilometri (due giri da 5,6 Km), con partenza da via Nazionale Piane d'Archi.

Il primo a tagliare il traguardo, come detto, è stato Ha vinto Alberico Di Cecco (Vini Fantini), che ha dominato nel tempo di 37'44". In seconda posizione è arrivato Davide Ricciutelli (Tocco Runner), in 38'28", terzo si è piazzato Antonio Bucci (Daunia Running), con 39'31", quarto Matteo Battistella (La Sorgente Fara San Martino) 40'54", giunto al traguardo insieme a Massimo Lizza, accreditato con lo stesso tempo ma quinto in graduatoria.

Nelle donne invece al primo posto si è piazzata Felicetta Troilo (Tribù Frentana), 31ª nella classifica assoluta in 47'51", seconda Elide Del Sindaco (I Lupi D'Abruzzo), 38ª assoluta in 48'29", terza Daniela Romilio (Vini Fantini) 50'11", quarta Federica Di Fulvio (Il Crampo Lanciano) 50'20", quinta Valentina Palermo (Vini Fantini) 52'52".

Per quanto riguarda il resto della classifica generale: 6° Marco Di Tommaso (Runners Chieti) 42'01", 7° Mauro Battista (Podistica Vasto) 42'25", 8° Umberto Corona (Csen Abruzzo) 44'05", 9° Mauro Gelormini (Runners Chieti) 44'09", 10° Maurizio Capriotti (GP Fidas Pescara) 44'22", 11° Guerino Cerretani (Atletica Val Tavo), 12° Giovanni Di Nicola (Pretuzi Runners Teramo), 13° Edoardo Carrozzi (Atletica Abruzzo L'Aquila), 14° Gianluca Scutti (Passologico), 15° Giuseppe La Verghetta (Vini Fantini), 16° Leonardo D'Alessandro (Il Crampo Lanciano), 17° Cesare Mariani (Atletica Runners Ripa), 18° Luca Carbonelli (I Lupi D'Abruzzo), 19° Gianni Pierluigi (Let's Run for Solidarity), 20° Fabrizio Sottilini (Tribù Frentana), 21° Luigi Di Martino (Podistica Vasto), 22° Sandro Pedroni (Vini Citra Lanciano), 23° Graziano Sabatini (Runners Lanciano), 24° Sergio Pio Di Fabio (Tocco Runner), 25° Alchinto Ucci (Runners Lanciano)